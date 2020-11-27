Педофил из Уфы рассказал, зачем совратил 7-летнего мальчика

Сегодня в Уфе избрали меру пресечения Константину Силантьеву. 22-летний житель города, облачившись в женскую одежду, вначале надругался, а затем обокрал маленького мальчика. Злоумышленник отправился под стражу как минимум на 2 месяца. Все подробности у нашего коллеги из проекта «Честно говоря» Тимура Давлетова.

По пути следования в зал заседаний 22-летний предполагаемый педофил Константин Силантьев не проронил ни слова. На вид был подавлен, выглядел небрежно. Но вот только стоило направить на него несколько телевизионных камер, как извращенец тут же поменялся. Порой казалось, что вся эта картина его даже забавляет, ведь на наши вопросы он отвечал улыбкой. В общении с журналистами подозреваемый в особо тяжком преступлении рассказал, что о случившемся не сожалеет. Извиняться перед родителями и 7-летним ребенком не собирается.

Однако спустя некоторое время извращенец как будто резко пришел в себя, стал нервничать и увиливать от взора камер. Хотя камеры наблюдения еще 10 дней назад запечатлели его на улицах Демы. Тогда он в одном из подъездов вначале надругался, а затем обворовал 7-летнего мальчика. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело.

По подозрению в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) задержан 22-летний мужчина без определенного места жительства, который был объявлен в федеральный розыск в связи с тем, что скрылся от правоохранительных органов после совершения преступления. Евгений Каневский, старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Башкортостан

Само заседание продлилось чуть больше 30 минут, журналистов пустили лишь на оглашение вердикта. Фемида пришла к выводу, что Силантьев опасен для общества, и вынесла решение отправить его за решетку.

– Не боишься, что так с тобой там делать будут? – Нет. – А зачем ты мальчика обидел? – Так получилось.