В Уфе жилой дом треснул из-за новостройки

Сквозная трещина в стене. Жители дома 22А по улице Чернышевского опасаются за свою безопасность. По их словам, проблемы возникли после начала строительства по соседству многоэтажки. Теперь люди боятся не только находиться в своих квартирах, но и выходить на улицу. Ведь стройка ведется практически впритык к их дому.

Кусок проволоки, чтобы проверить отверстие в стене. Оно образовалось 24 ноября, говорит Надежа Ковалик. И судя по тому, что подручный предмет с легкостью проходит стену, трещина сквозная.

И вот сейчас мы опасаемся просто за наши жизни, потому что это все серьезно. Перед тем, как строить здесь дом, они сделали экспертизу пришли. Все трещины, что были, они засняли. Вот этой трещины не было. Надежда Ковалик, жительница дома № 22А по ул. Чернышевского

Трещины были и раньше, говорит жительница пятой квартиры. Об этом свидетельствуют гипсовые маячки, установленные перед началом строительства расположенной вблизи высотки. Однако не все метки сохранились – попадали. И виной тому, считают жильцы, всё та же стройка. Их старый дом, которому уже за 60, не выдерживает такой близости.

От угла строящегося дома до этого жилого здания примерно семь метров. Это расстояние и вовсе может сократиться. Жильцы утверждают, что их дом начал потихоньку наклоняться и ползти в сторону многоэтажки.

Находиться в квартирах теперь небезопасно, говорят жильцы. Но и на улицу они выходить боятся. По крайней мере, ступая за порог своего подъезда, приходится неоднократно смотреть наверх.

Вот ребенок маленький, два годика, я в садик иду, думаю: ну быстро пробежать получится как-то, смотрю, конечно, нет ли с этой стороны работ каких, сыплются камни, очень страшно. Вот прошлый раз с ребенком иду, упала маска. Анна Зязина, жительница дома №22А по ул. Чернышевского

Жильцы недоумевают, почему так близко к их дому начали возводить высотку и кто мог дать разрешение на такое строительство.

На сегодняшний день документация по планировке территории, разрешение на строительство и данное положительное заключение экспертизы никем не оспаривались, являются действующими. Разрешение на строительство получено в установленном законом порядке. Соответственно, застройщиком никакие строительные регламенты и требования не нарушены. Вероника Харченко, юрисконсульт компании-застройщика

Пока этот дом никак не мешает строительству. Поэтому вопрос о расселении жильцов заказчик не рассматривает. А вот представители управляющей компании намерены следить за состоянием жилой трехэтажки. И сегодня же они выехали на место, чтобы зафиксировать появившуюся в квартире Надежды Ковалик новую трещину.

Мы сегодня обои раскрыли, установили новые строительные маячки для наблюдения. Если изменения будут, будем привлекать специалистов НИИ, чтобы дать специализированное заключение. Расим Шаехов, главный инженер управляющей компании