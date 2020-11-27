В Уфе жилой дом треснул из-за новостройки

Сквозная трещина в стене. Жители дома 22А по улице Чернышевского опасаются за свою безопасность. По их словам, проблемы возникли после начала строительства по соседству многоэтажки. Теперь люди боятся не только находиться в своих квартирах, но и выходить на улицу. Ведь стройка ведется практически впритык к их дому.
Кусок проволоки, чтобы проверить отверстие в стене. Оно образовалось 24 ноября, говорит Надежа Ковалик. И судя по тому, что подручный предмет с легкостью проходит стену, трещина сквозная.
Трещины были и раньше, говорит жительница пятой квартиры. Об этом свидетельствуют гипсовые маячки, установленные перед началом строительства расположенной вблизи высотки. Однако не все метки сохранились – попадали. И виной тому, считают жильцы, всё та же стройка. Их старый дом, которому уже за 60, не выдерживает такой близости.
От угла строящегося дома до этого жилого здания примерно семь метров. Это расстояние и вовсе может сократиться. Жильцы утверждают, что их дом начал потихоньку наклоняться и ползти в сторону многоэтажки.
Находиться в квартирах теперь небезопасно, говорят жильцы. Но и на улицу они выходить боятся. По крайней мере, ступая за порог своего подъезда, приходится неоднократно смотреть наверх.
Жильцы недоумевают, почему так близко к их дому начали возводить высотку и кто мог дать разрешение на такое строительство.
Пока этот дом никак не мешает строительству. Поэтому вопрос о расселении жильцов заказчик не рассматривает. А вот представители управляющей компании намерены следить за состоянием жилой трехэтажки. И сегодня же они выехали на место, чтобы зафиксировать появившуюся в квартире Надежды Ковалик новую трещину.
Без подобного заключения и признания дома аварийным расселять жильцов по крайней мере город точно не станет. Ну а в планах застройщика пока таких намерений нет. Поэтому Надежде Ковалик и ее соседям остается просто ждать или искать справедливости в суде.