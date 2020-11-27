В Уфе в преддверии Дня матери наградили многодетных мам

Многодетное счастье. В Уфе в честь предстоящего Дня матери наградили женщин, воспитывающих трёх и более детей. Церемония прошла с соблюдением требований санитарной безопасности. Но даже медицинские маски не смогли скрыть улыбок на лицах виновниц торжества.

Пятилетняя Адель не понимает, зачем ей нужно прихорашиваться с самого утра. Но повод есть. В преддверии Дня матери всю её семью пригласили на торжественную церемонию. Пока девочки одеваются, в соседней комнате братья Радмир и Данила разучивают новую песню – подарок на праздник для самого дорогого человека.

Пока папа на работе, старшие сыновья – главные помощники по дому. Оксана Шарафутдинова радуется каждому их успеху. Отличники в учёбе, активисты деревни Романовка и спортсмены теперь решили самостоятельно освоить игру на гитаре.

Музыкой они сами заинтересовались, никто их не заинтересовывал. Просто так получилось, что нам в наследство гитара досталась, и они начали на ней учиться играть по интернету. Оксана Шарафутдинова, многодетная мама

Вот только заниматься на одной гитаре приходилось по очереди, а выступать хотелось дуэтом. И чтобы не брать денег у родителей, братья на второй инструмент заработали сами.

Эта гитара досталась от дяди. Она изначально была семиструнная. Мы одну струну убрали и сделали ее шестиструнной. Данил Шарафутдинов

Летом как раз была подработка – нужно было покрасить люки по нашей деревне. Нас попросили. Так мы и себе деньги заработали, и деревне помогли. Радмир Шарафутдинов

Цветы и подарки к этой дате приготовили в администрации Демского района Уфы. Среди приглашенных присутствует и Альфина Канбекова, которая воспитывает пятерых детей. От имени Главы Башкортостана ей вручили медаль «Материнская слава». Всего из 757 многодетных семей Дёмы такую награду теперь имеют 30 женщин.

У нас сегодня детей очень много в районе. Несмотря на то, что в некоторых регионах идёт сокращение, у нас детишек становится больше и школьного возраста, и детского сада. Конечно, для того чтобы они достойно росли, делается очень много в плане строительства социальных объектов. Этого тоже не отнять. Но ведь школа сама по себе живой не будет. Айдар Базгудинов, глава администрации Дёмского района г. Уфы

Памятные подарки от вице-премьера Ленары Ивановой и благодарственные письма руководитель Дёмского района вручил ещё трем многодетным матерям. В их числе Оксана Шарафутдинова, Зубаржат Миникаева и Наталья Танатарова. Уже в неофициальной обстановке женщины делятся простым секретом семейного счастья.

Дети очень поддерживают, муж. И в семье самое главное – любовь. Любовь и понимание. Наталья Танатарова, многодетная мама