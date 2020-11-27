В Уфе в преддверии Дня матери наградили многодетных мам

Многодетное счастье. В Уфе в честь предстоящего Дня матери наградили женщин, воспитывающих трёх и более детей. Церемония прошла с соблюдением требований санитарной безопасности. Но даже медицинские маски не смогли скрыть улыбок на лицах виновниц торжества.
Пятилетняя Адель не понимает, зачем ей нужно прихорашиваться с самого утра. Но повод есть. В преддверии Дня матери всю её семью пригласили на торжественную церемонию. Пока девочки одеваются, в соседней комнате братья Радмир и Данила разучивают новую песню – подарок на праздник для самого дорогого человека.
Пока папа на работе, старшие сыновья – главные помощники по дому. Оксана Шарафутдинова радуется каждому их успеху. Отличники в учёбе, активисты деревни Романовка и спортсмены теперь решили самостоятельно освоить игру на гитаре.
Вот только заниматься на одной гитаре приходилось по очереди, а выступать хотелось дуэтом. И чтобы не брать денег у родителей, братья на второй инструмент заработали сами.
Цветы и подарки к этой дате приготовили в администрации Демского района Уфы. Среди приглашенных присутствует и Альфина Канбекова, которая воспитывает пятерых детей. От имени Главы Башкортостана ей вручили медаль «Материнская слава». Всего из 757 многодетных семей Дёмы такую награду теперь имеют 30 женщин.
Памятные подарки от вице-премьера Ленары Ивановой и благодарственные письма руководитель Дёмского района вручил ещё трем многодетным матерям. В их числе Оксана Шарафутдинова, Зубаржат Миникаева и Наталья Танатарова. Уже в неофициальной обстановке женщины делятся простым секретом семейного счастья.
Подарок для любимой мамы уже приготовила и маленькая Адель. На День матери девочка нарисовала семейный портрет, который повесили дома в импровизированной галерее. Заканчивают работу над своим музыкальным произведением и старшие сыновья.