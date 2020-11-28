В Башкирии «социальный работник» похитила у бабушки 160 тысяч рублей

Полиция напоминает гражданам, что не следует открывать дверь незнакомым людям и тем более впускать их в квартиру. Преступники под различными предлогами пытаются проникнуть в дома доверчивых граждан. Как правило, они представляются работниками различных организаций: жилищно-коммунального хозяйства, пенсионной и социальной службы. Если посторонние представляются сотрудниками каких-либо служб, попросите предъявить удостоверение, спросите данные этого человека, свяжитесь с той службой, которую он называет, и уточните, работает ли у них такой человек. Важно предупредить пожилых родственников, соседей живущих рядом о возможной опасности.

пресс-служба МВД по Башкирии