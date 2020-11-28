В Башкирии «социальный работник» похитила у бабушки 160 тысяч рублей
77-летняя жительница Чишминского района стала жертвой аферистки. Обманным путем злоумышленница похитила у нее почти 160 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по РБ.
К пенсионерке пришла женщина и представилась социальным работником. Она заявила о том, что сейчас проводится замена денежных средств и спросила, есть ли у пенсионерки деньги для обмена, на что получила положительный ответ.
В последующем лже-сотрудница попросила пенсионерку дать ей эту наличность для пересчета и пообещала, что завтра придут ее коллеги, которые принесут «новые» деньги и заберут «старые». Пока бабушка слушала рассказы гостьи, злоумышленница незаметно подменила находившиеся в конверте сбережения на кусочки бумаги. Сразу после визита незнакомки жительница Чишминского района отправилась к соседке рассказать о случившемся. Обсудив случившееся, женщины поняли, что никакой денежной реформы нет, а гостья, скорее всего, обычная аферистка. Предположения подтвердились, когда 77-летняя пенсионерка обнаружила отсутствие денег в конверте.
пресс-служба МВД по Башкирии
Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество". Сейчас стражи порядка разыскивают преступницу. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Полиция напоминает гражданам, что не следует открывать дверь незнакомым людям и тем более впускать их в квартиру. Преступники под различными предлогами пытаются проникнуть в дома доверчивых граждан. Как правило, они представляются работниками различных организаций: жилищно-коммунального хозяйства, пенсионной и социальной службы. Если посторонние представляются сотрудниками каких-либо служб, попросите предъявить удостоверение, спросите данные этого человека, свяжитесь с той службой, которую он называет, и уточните, работает ли у них такой человек. Важно предупредить пожилых родственников, соседей живущих рядом о возможной опасности.