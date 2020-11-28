Футболист Алексей Миранчук заразился коронавирусом

В мире все еще продолжается пандемия COVID-19. У футболиста Алексея Миранчука обнаружили коронавирус.

Полузащитник сборной России по футболу и "Аталанты" Алексей Миранчук сдал тест на коронавирусную инфекцию. Результат оказался положительным. Об этом сообщили на сайте итальянской команды.

Тест на COVID-19 футболист сдал в четверг, 26 ноября. После получения результата его изолировали. Всем футболистам "Атланты" пришлось пройти повторные тесты на коронавирусную инфекцию.