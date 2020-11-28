В Уфе пройдет V Общероссийский юридический форум «Конституция-2020: эволюция публичной власти»

В пятницу, 4 декабря, в столице Башкирии пройдет V Общероссийский юридический форум «Конституция-2020: эволюция публичной власти». Он состоится на территории Конгресс-холла «Торатау», а также в онлайн-режиме. Трансляцию можно будет посмотреть после регистрации на официальном сайте.
Главное событие программы - пленарное заседание, где ведущие юристы РФ обсудят влияние конституционных поправок на региональное законодательство.
В рамках форума запланирована презентация книги Павла Крашенинникова «Советское право. Итоги: Очерки о государстве и праве 1962-1984» и правовая online-игра Legal Battle. Также на форуме презентуют первую в России QR-Конституцию и представят гостям биеннале «Конституция в кадрах».
Итоги деловых секций и дискуссий лягут в основу аналитических, экспертных материалов для научных сборников РИНЦ и журнала «Правовое государство: теория и практика».
Также 4 декабря в башкирской столице стартует IV Всероссийский правовой диктант, приуроченный к Общероссийскому юридическому форуму «Конституция-2020: эволюция публичной власти». Особенно актуально проверить свои знания в различных сферах права после внесения изменений в Конституцию РФ. Отметим, поправки вступили в силу летом текущего года.
В 2019 году в диктанте приняли участие более 220 тысяч человек, в 2020 году, благодаря смене формата с очного на онлайн, планируется значительное увеличение числа участников. Результаты тестирования дадут объективную информацию об уровне правовой грамотности людей с учетом возрастной и социальной структуры.
Принять участие и ответить на вопросы теста смогут все желающие в режиме онлайн на сайте юрдиктант.рф. Каждый участник получит сертификат с результатом прохождения теста. После завершения акции на сайте откроется доступ к информационным материалам по допущенным ошибкам.
Эту же цель – повысить уровень правовой грамотности – преследует и первая в России QR-Конституция. Ее презентация также пройдет в рамках юридического форума. Эта инициатива позволит распространить информацию о новых поправках в Конституцию и даст возможность каждому, у кого есть смартфон, получить ответы на разнообразный спектр вопросов в социальной сфере.
Продолжается прием заявок на конкурс фоторабот «Конституция в кадрах». Открытие выставки запланировано на 4 декабря в рамках V Общероссийского юридического форума «Конституция 2020: эволюция публичной власти», организованного Правительством Башкортостана и республиканским отделением Ассоциации юристов России совместно с Институтом права БашГУ.
Подать заявку на конкурс может любой желающий. В отборе участвуют репортажные фотографии, иллюстрирующие статьи Конституции в позитивном ключе. Снимки должны быть сделаны на территории Республики Башкортостан в период с 2010 года по сегодняшний день.
На светодиодных панелях, размещенных на площадке, будут транслироваться лучшие работы. Авторов фотографий, прошедших конкурс и участвующих в электронном биеналле, ждет денежная премия, а победителя пригласят на торжественное мероприятие для вручения главного приза.
Все направленные фотографии могут быть использованы только в рамках данной выставки. Количество работ от одного участника не ограничено. Прием заявок завершится 30 ноября.
Помимо конкурса-выставки на V Общероссийском юридическом форуме «Конституция-2020: эволюция публичной власти» будут презентованы online-игра Legal Battle и первая в России QR-Конституция.
Справочно:
Организаторами V Общероссийского юридического форума «Конституция-2020: эволюция публичной власти» выступают Правительство Республики Башкортостан, Ассоциация юристов России, комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству, Институт права БашГУ. Оператор мероприятия – Конгресс-бюро Башкортостана «Офис-группа».
Обсудить реформу Конституции и ее первые результаты 4 декабря 2020 г. в Уфу приедут ученые, практики, представители законодательной власти и органов местного самоуправления. На пленарном заседании в формате дискуссии ведущие юристы России обсудят влияние поправок на региональное законодательство.
К участию в пленарном заседании форума приглашены Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров, вице-президент Федеральной палаты адвокатов РФ Владислав Гриб, премьер-министр Правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров, председатель Комитета Государственной Думы ФС РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, президент Ассоциации юридических вузов, научный руководитель Центра интеграционных и цивилизованных исследований Института государства и права РАН Сергей Бабурин, президент Европейской комиссии по эффективности правосудия (ЕКЭП/CEPEJ) Совета Европы, член правления Союза ассоциаций судей Азербайджана Рамин Гурбанов, экс-министр государственного управления, бывший судья Конституционного суда Итальянской Республики, профессор Сабино Кассезе, председатель Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев, ректор Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина Виктор Блажеев, судья Конституционного суда Австрийской республики, федеральный министр Австрии в отставке Вольфганг Брандштеттер, глава Центральной избирательной комиссии Республики Башкортостан Илона Макаренко, декан юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета Сергей Белов и др.
Партнеры Форума: управляющая компания «Аструм», отель «Crown Plaza Ufa - Congress Hotel», группа компаний «Инспектрум».
Все мероприятия на территории Конгресс-холла «Торатау» будут организованы в строгом соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора о мерах по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Для безопасности участников оборудуют дезинфекционные кабины, гости не будут допущены на мероприятие без масок и перчаток, а в помещении им предстоит придерживаться дистанции 1,5 метра.
Фото: ufa-forum.