В Уфе пройдет V Общероссийский юридический форум «Конституция-2020: эволюция публичной власти»

Эту же цель – повысить уровень правовой грамотности – преследует и первая в России QR-Конституция. Ее презентация также пройдет в рамках юридического форума. Эта инициатива позволит распространить информацию о новых поправках в Конституцию и даст возможность каждому, у кого есть смартфон, получить ответы на разнообразный спектр вопросов в социальной сфере.