Муниципалитеты Башкирии стали выигрывать президентские гранты в 2,6 раза больше

Подведены итоги конкурсов президентских грантов. В текущем году НКО ПФО заняли лидирующую позицию по объему финансирования поддержанных проектов среди федеральных округов РФ.
По итогам трех конкурсов общественные организации ПФО получили 1 млрд 584 млн 80 тысяч рублей. Отметим, что это в 2,6 раза больше, чем в 2017 году.
По информации Ресурсного центра НКО Аппарата региональной Общественной палаты, Башкортостан в этом списке на пятом месте. НКО республики привлекли 163,7 миллионов рублей за текущий год. Всего по итогам трех конкурсов президентских грантов 2020 года от нашего региона победило 158 проектов.
Добавим, что с 2017 года в 2,6 больше городов и районов Башкирии стали выигрывать президентские гранты. Если в 2017 году НКО из 14 муниципалитетов Башкирии стали победителями конкурсов Фонда президентских грантов, то в 2020 году уже - из 36 городов и районов Башкирии. ТОП-3 традиционных лидеров - муниципальных образований Республики Башкортостан по количеству победителей конкурса президентских грантов стали: Уфа (до 32 победителей за конкурс), Стерлитамак (до 6 победителей за конкурс), Сибай (до 4 победителей за конкурс). По данным аналитики Ресурсного центра НКО, с 2015 года в 7,5 раз увеличилось количество проектов-победителей от Башкортостана, и в 5 раз увеличилась сумма выигранных средств.
Следующий конкурс президентских грантов стартует 1 февраля 2021 года. Ресурсный центр НКО традиционно будет проводить информационно-консультационные мероприятия для участников конкурса от Башкортостана на безвозмездной основе. Подробная информация будет размещена на сайте Общественной палаты республики.
Фото: Общественная палата РБ.