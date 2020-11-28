Муниципалитеты Башкирии стали выигрывать президентские гранты в 2,6 раза больше

Добавим, что с 2017 года в 2,6 больше городов и районов Башкирии стали выигрывать президентские гранты. Если в 2017 году НКО из 14 муниципалитетов Башкирии стали победителями конкурсов Фонда президентских грантов, то в 2020 году уже - из 36 городов и районов Башкирии. ТОП-3 традиционных лидеров - муниципальных образований Республики Башкортостан по количеству победителей конкурса президентских грантов стали: Уфа (до 32 победителей за конкурс), Стерлитамак (до 6 победителей за конкурс), Сибай (до 4 победителей за конкурс). По данным аналитики Ресурсного центра НКО, с 2015 года в 7,5 раз увеличилось количество проектов-победителей от Башкортостана, и в 5 раз увеличилась сумма выигранных средств.