Жуткое ДТП в Башкирии унесло жизнь мужчины

Вчера, 27 ноября, в Краснокамском районе Башкирии произошло ДТП со смертельным исходом - лоб в лоб столкнулись автомобиль Ford Focus и грузовик КамАЗ. Подробности трагедии рассказали в региональной ГИБДД.

Авария произошла на 55 км автодороги Дюртюли-Нефтекамск. За рулем легковушки находился 34-летний местный житель, а грузовиком управлял 30-летний житель Нефтекамска.

Водителя иномарки доставили в больницу с тяжелыми травмами. В результате он скончался. Обстоятельства трагедии устанавливаются.