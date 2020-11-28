В Башкирии «сотрудник газовой службы» ограбил пенсионерку

МВД по Республике Башкортостан в очередной раз предупреждает граждан, особенно пожилого возраста -необходимо быть бдительными. Специалисты коммунальных, социальных служб обязательно предоставляют документы о своих полномочиях. Однако, в любом случае визита в ваш дом неизвестных людей, не оставляйте их без присмотра, или пригласите присутствовать родственников или соседей. Так вы обезопасите себя и свое имущество.

пресс-служба МВД по Башкирии