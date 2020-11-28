В Башкирии «сотрудник газовой службы» ограбил пенсионерку
69-летняя жительница Стерлитамака стала жертвой афериста. Злоумышленник украл у нее 28 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.
Пенсионерка рассказала, что к ней пришел мужчина и представился работником газовой службы. Он заявил о том, что ему нужно проверить исправность газового оборудования.
Посетитель попросил освободить духовку и зажечь газовые конфорки. Предположительно, в момент, когда пенсионерка отвлеклась, он и совершил кражу денег, которые хранились в шкафу. После этого мужчина осмотрел газовую плиту, заверил, что все в порядке и ушел. Через некоторое время хозяйка обнаружила пропажу сбережений и обратилась в полицию.
пресс-служба МВД по Башкирии
Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье "Кража". В настоящее время они разыскивают злоумышленника. Обстоятельства произошедшего выясняются.
МВД по Республике Башкортостан в очередной раз предупреждает граждан, особенно пожилого возраста -необходимо быть бдительными. Специалисты коммунальных, социальных служб обязательно предоставляют документы о своих полномочиях. Однако, в любом случае визита в ваш дом неизвестных людей, не оставляйте их без присмотра, или пригласите присутствовать родственников или соседей. Так вы обезопасите себя и свое имущество.