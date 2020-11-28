В ХМАО житель Башкирии жестоко убил своего знакомого и сжег его тело

Накануне в ХМАО произошло жестокое убийство - 40-летний житель Башкирии жестоко расправился со своим знакомым и сжег его тело. Подробности сообщили корреспонденты издания КП-Югра.

Чудовищное преступление произошло в городе Нефтеюганск в минувшее воскресенье, 22 ноября. Житель Башкирии распивал спиртные напитки в квартире у своего 61-летнего знакомого, и в ходе застолья между мужчинами произошла ссора.

Хозяин квартиры решил выгнать своего приятеля, однако злоумышленник схватил нож и ударил им несчастного в шею. Пожилой мужчина скончался на месте, а подозреваемый решил замести следы - он накрыл тело спущенной резиновой лодкой и поджег ее. В результате пожара квартира почти полностью сгорела.