Радий Хабиров необычно поздравил мам республики с наступающим Днем Матери

Глава Башкирии Радий Хабиров неофициально поздравил всех мам региона с наступающим Днем Матери. Произошло это крайне необычно - во время своей рабочей поездки руководитель республики выложил на личной странице в соцсети Facebook пост о строительстве дороги «Бирск — Тастуба — Сатка». Видеообращение Радий Хабиров записал в шапке, которую надевает крайне редко.
Данный пост прокомментировал житель Уфы Дан Мамлеев.
Данный комментарий увидел Радий Хабиров. Он выразил маме Дана Мамлеева огромную благодарность.
В воскресение, 29 ноября отмечается международный праздник День Матери. В этот день принято поздравлять не только матерей, но и беременных женщин.