Радий Хабиров необычно поздравил мам республики с наступающим Днем Матери

Маме слова огромной благодарности и низкий поклон. Моей мамы уже нет, но я чувствую теплоту, как и многие сыны Башкортостана. Давайте беречь наших мам... и поэтому, жесткий режим самоизоляции. С глубокой благодарностью и сыновьей любовью к вашей, и тысячам мам.

Радий Хабиров, Глава Башкирии