Радий Хабиров необычно поздравил мам республики с наступающим Днем Матери

Глава Башкирии Радий Хабиров неофициально поздравил всех мам региона с наступающим Днем Матери. Произошло это крайне необычно - во время своей рабочей поездки руководитель республики выложил на личной странице в соцсети Facebook пост о строительстве дороги «Бирск — Тастуба — Сатка». Видеообращение Радий Хабиров записал в шапке, которую надевает крайне редко.

Данный пост прокомментировал житель Уфы Дан Мамлеев.

Моя мама сказала, вы молодец, что в шапке.

Дан Мамлеев, уфимец

Данный комментарий увидел Радий Хабиров. Он выразил маме Дана Мамлеева огромную благодарность.

Маме слова огромной благодарности и низкий поклон. Моей мамы уже нет, но я чувствую теплоту, как и многие сыны Башкортостана. Давайте беречь наших мам... и поэтому, жесткий режим самоизоляции. С глубокой благодарностью и сыновьей любовью к вашей, и тысячам мам.

Радий Хабиров, Глава Башкирии

В воскресение, 29 ноября отмечается международный праздник День Матери. В этот день принято поздравлять не только матерей, но и беременных женщин.