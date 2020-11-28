В Уфе злоумышленница ограбила пожилых супругов

В столице Башкирии пожилая супружеская пара стала жертвой аферистки. Злоумышленница похитила ювелирные украшения на сумму более 90 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

64 и 68-летние супруги рассказали, что к ним пришла незнакомка. Она заявила пенсионеру, что его супруга заказывала банку меда и необходимо оплатить определенную сумму. Мужчина ответил, что денег у него нет, и тогда злоумышленница попросила попить воды.

Попав в квартиру, незваная гостья не растерялась, сняла верхнюю одежду и прошла в зал, ожидая заветный стакан с водой. Вернувшись, пенсионер увидел, что незнакомка стояла возле серванта. Утолив свою жажду, она собралась и покинула дом. После ее ухода уфимец обнаружил пропажу ювелирных изделий. Предварительная сумма ущерба составила более 90 тысяч рублей. пресс-служба МВД по Башкирии

Приметы: рост 155-160 см, худощавая, на вид 30-35 лет. На момент совершения преступления женщина была одета в куртку темно-зеленого цвета, темную вязанную шапку. Телефоны для связи: (347) 279-39-02, (347) 237-19-60, (347) 242-97-17, (347) 242-13-72 или 02.

Сейчас полицейские разыскивают преступницу. Обстоятельства произошедшего выясняются.