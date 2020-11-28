Радий Хабиров рассказал о будущем Советской площади в Уфе

Хочу сказать огромное спасибо нашим родным мамочкам: они много писали, что я все время ходил без шапки. Моей мамы нет, но она бы тоже писала. Сейчас на этом видео я тоже без шапки, но мне жена купила хорошую тёплую кепку. И теперь, когда холодно, я всегда в ней хожу. Потому что болеть нельзя. И вас я тоже прошу не болеть.

Радий Хабиров, Глава Башкирии