Радий Хабиров рассказал о будущем Советской площади в Уфе
Советская площадь в Уфе активно реставрируется. Многие жители города переживали, что на площади срубили деревья. Но теперь вместо них на территории появятся аккуратные ёлочки.
Радий Хабиров отметил, что Советская площадь – исторически важное место в городе, ведь именно здесь генералу Шаймуратову вручили Красное Знамя. Сделать из площади парковку было ужасным кощунством.
Моя суббота продолжается на Советской площади. Люди очень переживали, что здесь срубили деревья - сейчас тут сажают ёлочки. Советская площадь станет монументальной. Мы будем приходить сюда с детьми, будем гордиться ее величием: ведь именно здесь генералу Шаймуратову вручили Красное Знамя. Многие еще не понимают, как дорого нам это место. И то, что здесь была стоянка, я считаю оскорблением. Конечно, ничего подобного здесь больше не будет.
Радий Хабиров, Глава Башкирия
Также Глава Башкирии выразил признательность всем тем, кто переживал за его здоровье. Радий Хабиров призвал жителей Башкирии внимательно относиться к своему здоровью в такое непростое время.
Хочу сказать огромное спасибо нашим родным мамочкам: они много писали, что я все время ходил без шапки. Моей мамы нет, но она бы тоже писала. Сейчас на этом видео я тоже без шапки, но мне жена купила хорошую тёплую кепку. И теперь, когда холодно, я всегда в ней хожу. Потому что болеть нельзя. И вас я тоже прошу не болеть.