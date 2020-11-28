В Башкирии за сутки выявили более 400 заболевших пневмонией

Министерство здравоохранения Башкирии опубликовало новые данные об эпидемиологический ситуации в регионе. Напомним, за последние сутки было выявлено ещё 135 пациентов с подтвержденным COVID-19.

Также увеличилось число заболевших внебольничной пневмонией. За сутки зарегистрировали ещё 411 случаев заболевания. Выписано при этом было 427 человек.