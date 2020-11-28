В Башкирии рассматривают судебный иск к авиакомпании за половой орган в небе

Самолёт летел из Москвы в Екатеринбург. В небе над Нефтекамской лоукостер отклонился от маршрута для того, чтобы изобразить в небе половой орган. Предположительно, такой поступок был актом поддержки футболисту Артёму Дзюбе, интимное видео которого слили в сеть неизвестные. Данный резонансный случай получил большое внимание общественности, спортсмен подвергся необоснованной критике, поэтому капитаны самолёта решили поддержать прославленного футболиста.