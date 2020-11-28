В Башкирии рассматривают судебный иск к авиакомпании за половой орган в небе

Администрация Нефтекамска рассматривает возможность судебного иска в отношении авиакомпании «Победа». Напомним, 11 ноября самолёт данной компании изобразил мужской половой органв небе над городом.
Самолёт летел из Москвы в Екатеринбург. В небе над Нефтекамской лоукостер отклонился от маршрута для того, чтобы изобразить в небе половой орган. Предположительно, такой поступок был актом поддержки футболисту Артёму Дзюбе, интимное видео которого слили в сеть неизвестные. Данный резонансный случай получил большое внимание общественности, спортсмен подвергся необоснованной критике, поэтому капитаны самолёта решили поддержать прославленного футболиста.
Однако мэрия Нефтекамска сочла, что теперь имиджу города нанесён ущерб. Пока речи о подаче иска не идёт, однако администрация города надеется на извинение от авиакомпании.