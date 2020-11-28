Стало известно, когда откроется новый ковид-центр в Башкирии

За рекордные 50 дней. Строительство инфекционного центра в Стерлитамаке вышло на финишную стадию. Сегодня на объекте побывал Радий Хабиров. Глава республики оценил ход стройки и рассказал о том, что башкирским опытом оперативного возведения антиковидных госпиталей заинтересованы уже около десятка российских регионов.

И днем, и ночью работа не останавливается. Более 900 строителей трудятся над завершением важнейшего для республики объекта. Клинико-диагностический инфекционный центр в Стерлитамаке уже в декабре должен принять первых пациентов. Подрядчик знакомит Радия Хабирова с тем, что еще осталось сделать по объекту. Больницу уже начали оснащать медицинским оборудованием.

Инфекционный центр оснастят по последнему слову техники. Для республики это уже второй схожий проект после антиковидного госпиталя в Зубово. Но этот объект гораздо более сложен технологически.

Это два совершенно разных проекта. Потому что здесь уже приемный покой предусмотрен с полной диагностикой поступающих больных, здесь родблок уже будет, здесь будет хирургический блок, а также детская реанимация. Олег Бабенков, руководитель строительства

На завершающем этапе находится и строительство гостиницы для медицинского персонала. В случае нехватки мест администрация Стерлитамака готова найти резервные объекты для проживания врачей. Во время общения на строительной площадке Радий Хабиров попросил проработать и вопрос транспортного сообщения. Здесь обязательно необходимо организовать автобусную остановку, а жители Стерлитамака и врачи второго по численности города республики уже в декабре смогут ощутить, насколько важным было строительство большого многопрофильного госпиталя.

Я за стерлитамакцев радуюсь, они получают большую, по сути, многопрофильную больницу – 14 тысяч квадратных метров. Это усиление в целом здравоохранения Стерлитамака. После того, как мы запустим ее, у нас все наши заботы по южному кусту практически снимаются. Уфу мы держим благодаря Зубовскому госпиталю. Ну и, конечно, мы очень надеемся, что в целом наши действия по изоляции приведут к тому, что мы потихоньку будем побеждать ковид. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан