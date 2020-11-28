Стало известно, когда откроется новый ковид-центр в Башкирии

За рекордные 50 дней. Строительство инфекционного центра в Стерлитамаке вышло на финишную стадию. Сегодня на объекте побывал Радий Хабиров. Глава республики оценил ход стройки и рассказал о том, что башкирским опытом оперативного возведения антиковидных госпиталей заинтересованы уже около десятка российских регионов.
И днем, и ночью работа не останавливается. Более 900 строителей трудятся над завершением важнейшего для республики объекта. Клинико-диагностический инфекционный центр в Стерлитамаке уже в декабре должен принять первых пациентов. Подрядчик знакомит Радия Хабирова с тем, что еще осталось сделать по объекту. Больницу уже начали оснащать медицинским оборудованием.
Инфекционный центр оснастят по последнему слову техники. Для республики это уже второй схожий проект после антиковидного госпиталя в Зубово. Но этот объект гораздо более сложен технологически.
На завершающем этапе находится и строительство гостиницы для медицинского персонала. В случае нехватки мест администрация Стерлитамака готова найти резервные объекты для проживания врачей. Во время общения на строительной площадке Радий Хабиров попросил проработать и вопрос транспортного сообщения. Здесь обязательно необходимо организовать автобусную остановку, а жители Стерлитамака и врачи второго по численности города республики уже в декабре смогут ощутить, насколько важным было строительство большого многопрофильного госпиталя.
Строительно-монтажные работы завершат 1 декабря. Еще около 10 дней уйдет на пуско-наладку и отработку технологии врачами. В итоге объект будет возведен за рекордные 50 дней. Таким опытом уже заинтересовались около 10 российских регионов. Они хотят реализовать башкирский проект в форме цветка курая и в своих субъектах. Как сообщил Радий Хабиров, на днях республика уже ожидает делегацию из Ульяновской области, там тоже хотят построить такой госпиталь. И, возможно, скоро такие башкирские кураи "расцветут" по всей России.