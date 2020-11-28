Радий Хабиров проинспектировал ход реконструкции автодороги в Башкирии

Те объемы, которые должны были сделать две наши крупные компании, в этом году не очень успевают. Поэтому провели здесь совещание, чтобы разобраться. А так всё необходимое есть. Важно то, что эта дорога строится за счёт федерального бюджета. Мы бы сами ее не потянули. А федеральный бюджет устроен таким образом: если вовремя всё делать, то на нас смотрят как на основательных людей, как на людей, которые реализуют свои обещания. Поэтому определенные переживания были. Подчёркиваю, что к 2022 году мы эту дорогу откроем.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан