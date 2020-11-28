Радий Хабиров проинспектировал ход реконструкции автодороги в Башкирии

Глава Башкортостана ознакомился с ходом реконструкции автодороги Бирск Тастуба – Сатка в Караидельском районе. Там Радий Хабиров провёл выездное совещание, посвящённое строительству важной транспортной артерии.
Реконструкция автодороги Бирск – Тастуба – Сатка идёт без выходных. Учитывая особенности рельефа, дорожникам, кроме самой трассы, нужно построить шесть арочных мостов и мост через реку Большая Бердяшка. Общая протяженность участка составляет 71 километр. В прошлом году был введен в эксплуатацию капитальный мост через реку Уфа. Республиканскому бюджету он обошёлся в 4 миллиарда рублей.
Строительство первого и второго этапа автодороги были начаты в 2017 году. Стоимость работ оценивается в 2,8 миллиарда рублей, большую часть из которых выделил федеральный бюджет. Но дорожники в силу определенных причин выбились из графика. Чтобы разобраться в причинах отставания, площадку посетил Глава Башкортостана Радий Хабиров и провёл выездное совещание прямо на месте.
Сейчас на объекте ведётся устройство земляного полотна, ставятся опоры моста. На строительстве задействовано 80 спецмашин: автосамосвалы, экскаваторы, дорожные катки, бульдозеры и грейдеры. При этом тяжелая техника не мешает проезду легковых автомобилей.
Завершения строительства ждут не только караидельцы. После сдачи объекта в эксплуатацию он свяжет между собой как башкирские муниципалитеты, так и соседние регионы.
Реализация данного проекта позволит кардинально изменить транспортное сообщение. После окончания строительства трасса соединит северо-восточные и центральные районы республики. Частично будут разгружены федеральные дороги М7 и М5. А выехать в Свердловскую или, скажем, в Челябинскую область из северных районов Башкортостана станет гораздо проще.