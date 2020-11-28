Радий Хабиров проинспектировал ход реконструкции автодороги в Башкирии

Глава Башкортостана ознакомился с ходом реконструкции автодороги Бирск Тастуба – Сатка в Караидельском районе. Там Радий Хабиров провёл выездное совещание, посвящённое строительству важной транспортной артерии.

Реконструкция автодороги Бирск – Тастуба – Сатка идёт без выходных. Учитывая особенности рельефа, дорожникам, кроме самой трассы, нужно построить шесть арочных мостов и мост через реку Большая Бердяшка. Общая протяженность участка составляет 71 километр. В прошлом году был введен в эксплуатацию капитальный мост через реку Уфа. Республиканскому бюджету он обошёлся в 4 миллиарда рублей.

Долгое время абызовцы не могли попасть на свою территорию. Вот со строительством этого моста сейчас с ней свяжется новая дорога. И трасса Бирск – Тастуба – Сатка, мы считаем, привлечёт потенциальных инвесторов в наш район. Как в лесном направлении, так и в целом.

Айдар Шайдуллин, глава администрации Караидельского района

Строительство первого и второго этапа автодороги были начаты в 2017 году. Стоимость работ оценивается в 2,8 миллиарда рублей, большую часть из которых выделил федеральный бюджет. Но дорожники в силу определенных причин выбились из графика. Чтобы разобраться в причинах отставания, площадку посетил Глава Башкортостана Радий Хабиров и провёл выездное совещание прямо на месте. 

Те объемы, которые должны были сделать две наши крупные компании, в этом году не очень успевают. Поэтому провели здесь совещание, чтобы разобраться. А так всё необходимое есть. Важно то, что эта дорога строится за счёт федерального бюджета. Мы бы сами ее не потянули. А федеральный бюджет устроен таким образом: если вовремя всё делать, то на нас смотрят как на основательных людей, как на людей, которые реализуют свои обещания. Поэтому определенные переживания были. Подчёркиваю, что к 2022 году мы эту дорогу откроем.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Сейчас на объекте ведётся устройство земляного полотна, ставятся опоры моста. На строительстве задействовано 80 спецмашин: автосамосвалы, экскаваторы, дорожные катки, бульдозеры и грейдеры. При этом тяжелая техника не мешает проезду легковых автомобилей.

Дорога ремонтируется, но при этом мы построили и объездные дороги. Они на этапы тоже разделены, их около 12-ти. Движение не прерывается, по строительному участку не ездят, ездят по объездной дороге.

Ильдар Яруллин, начальник Кармаскалинского ДРСУ АО «Башкиравтодор»

Завершения строительства ждут не только караидельцы. После сдачи объекта в эксплуатацию он свяжет между собой как башкирские муниципалитеты, так и соседние регионы. 

Реализация данного проекта позволит кардинально изменить транспортное сообщение. После окончания строительства трасса соединит северо-восточные и центральные районы республики. Частично будут разгружены федеральные дороги М7 и М5. А выехать в Свердловскую или, скажем, в Челябинскую область из северных районов Башкортостана станет гораздо проще.