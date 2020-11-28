Радий Хабиров оценил одну из возможных площадок для WorldSkills

К проведению финала Национального чемпионата «Молодые профессионалы» построят большой павильон на 20 тысяч квадратных метров. Сегодня Радий Хабиров осмотрел одну из возможных площадок для возведения многофункционального индустриального комплекса.
Построенные производственные помещения должны стать местом проведения финала Worldskills Russia, который наша республика примет в следующем году. Потенциальный участок расположен на территории индустриального парка «Зубово», где уже есть все необходимые сети и инженерные коммуникации.