В Башкирии стартовала операция «Тонкий лед»

Сотрудники МЧС, Госкомитета по чрезвычайным ситуациям, Управления гражданской защиты Уфы, а также работники муниципалитетов проводят регулярные рейды. Их задача – профилактика происшествий на воде в зимний период. На многих водоемах лед еще недостаточно крепкий.
Бур быстро врезается в лед, меньше чем через минуту лунка готова. Андрей Плаксеев полюбил рыбалку со школы. Говорит, что по перволедью она самая удачливая. Но азарт не должен превалировать над техникой безопасности.
Поэтому сегодня рыбачит в заводи реки Белой. К нему одному из первых подошли участники рейда во главе с вице-премьером правительства Иреком Сагитовым.
Сотрудники МЧС, Госкомитета по чрезвычайным ситуациям региона и Управления гражданской защиты Уфы вышли в рейд по акватории Агидели. Рыбакам напомнили, что скапливаться в одном месте и выходить на лед, если он тоньше 10 см, нельзя. И, конечно же, опасно употреблять горячительные напитки.
Лед встал еще не на всех реках. Поэтому участники рейда передвигались на специальных суднах на воздушной подушке.
Лед притягивает покататься на коньках и детей. Однако это еще не везде безопасно. Сейчас в республике работает 71 мобильная группа по профилактике происшествий на воде зимой. Главное – донести до жителей региона, что их безопасность в первую очередь зависит от них самих.