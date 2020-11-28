В Башкирии стартовала операция «Тонкий лед»

Сотрудники МЧС, Госкомитета по чрезвычайным ситуациям, Управления гражданской защиты Уфы, а также работники муниципалитетов проводят регулярные рейды. Их задача – профилактика происшествий на воде в зимний период. На многих водоемах лед еще недостаточно крепкий.

Бур быстро врезается в лед, меньше чем через минуту лунка готова. Андрей Плаксеев полюбил рыбалку со школы. Говорит, что по перволедью она самая удачливая. Но азарт не должен превалировать над техникой безопасности.

Если место незнакомое и начало сезона, то нужно от начала берега сверлить лунки и проверять толщину льда обязательно. Если лед хороший, то можно продвинуться дальше. Есть порядка 20-25 см. Уже лед толстый. Андрей Плаксеев, рыбак

Поэтому сегодня рыбачит в заводи реки Белой. К нему одному из первых подошли участники рейда во главе с вице-премьером правительства Иреком Сагитовым.

Сотрудники МЧС, Госкомитета по чрезвычайным ситуациям региона и Управления гражданской защиты Уфы вышли в рейд по акватории Агидели. Рыбакам напомнили, что скапливаться в одном месте и выходить на лед, если он тоньше 10 см, нельзя. И, конечно же, опасно употреблять горячительные напитки.

Лед встал еще не на всех реках. Поэтому участники рейда передвигались на специальных суднах на воздушной подушке.

Предназначен для передвижения по водной, пересеченной местности, по акватории. В первую очередь для спасения пострадавших на тонком льду, на торосах, на заснеженных. Там, где не пройдет ни одна техника, эта техника способна пройти. Вадим Богданов, спасатель

В последние года вы видите, что у нас все-таки тепло. Поэтому все позже и позже, только вот в ноябре тонкий лед начал появляться. В этом году в ноябре у нас уже утонул рыбак в Абзелиловском районе. В прошлом году, к сожалению, мы потеряли десять человек. Ребенок 7-летний утонул. Ирек Сагитов, заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан