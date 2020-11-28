«Выпил водку»: в Башкирии пьяный водитель устроил гонки с ДПС

Погоня в Туймазах за пьяным водителем закончилась арестом. Накануне вечером стражи порядка заметили подозрительную машину с заклеенными номерами. На требования остановиться рулевой не реагировал. Позже выяснилось, что он был пьян.

Погоня закончилась в одном из дворов. Нарушителем оказался 34-летний местный житель. Правоохранители сообщают, что мужчина на момент задержания был агрессивен, но уже в отделе полиции его мнение о стражах порядка заметно изменилось. Суд назначил водителю 15 суток ареста.