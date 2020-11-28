«Выпил водку»: в Башкирии пьяный водитель устроил гонки с ДПС

Погоня в Туймазах за пьяным водителем закончилась арестом. Накануне вечером стражи порядка заметили подозрительную машину с заклеенными номерами. На требования остановиться рулевой не реагировал. Позже выяснилось, что он был пьян.

Погоня закончилась в одном из дворов. Нарушителем оказался 34-летний местный житель. Правоохранители сообщают, что мужчина на момент задержания был агрессивен, но уже в отделе полиции его мнение о стражах порядка заметно изменилось. Суд назначил водителю 15 суток ареста.

Наши сотрудники молодцы, правильно, что меня поймали. Выпил водки, решил добраться до дома. Увидев сотрудников ДПС, испугался. Ребята, не совершайте моей ошибки, не думайте, что останетесь безнаказанными.

Александр Шуляев, арестованный водитель