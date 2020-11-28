В Уфе прошел чемпионат шеф-поваров

В Уфе прошла битва поваров. За звание лучшего в профессии борются десятки представителей столичных ресторанов и кафе. Участники демонстрировали своё мастерство в приготовлении холодной закуски из рыбы и горячего блюда из баранины.
Судьи оценивали работы по нескольким критериям: презентация, композиция, современные технологии, профессиональное приготовление и подача. Победитель республиканского конкурса будет представлять регион на всероссийском чемпионате.
Повара заранее знали задания и могли подготовиться к ним дома, разработав рецептуру. Чемпионат проводится для повышения престижа профессий специалистов в области индустрии питания и пропаганды их достижений. Это первый этап отбора. В следующий тур пройдут лишь три участника, их ждет "черный ящик".