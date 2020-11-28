Семья из Башкирии победила во всероссийском конкурсе

Шайхлисламовы из Нуримановского района стали победителями всероссийского конкурса. Они попали в число лучших в стране в номинации «Золотая семья». Это те пары, которые прожили вместе более полувека.

Букетов ко Дню матери всегда три. В праздники в доме Райсы Шайхлисамовой не протолкнуться. Большая часть гостей – члены семьи. Это пять внуков и семь правнуков. А когда-то она была единственной женщиной среди четверых мужчин – супруга и троих сыновей.

Если надо было убираться, все вместе убирались. Кто пылесосит, кто полы моет, кто готовит. Воспитывали строго. Мы же, дети, свое тоже брали. Ринат Шайхлисламов, сын Райсы Шайхлисламовой

Про строгость Райсы Сафовны сыновья не шутят. Отцовский ремень в доме был, но воспользоваться им родителям не пришлось.

Они слушались все. Я на работу пойду, заставляю что-то делать. Они все время делали. Не делают, так палку держу. Отец не разрешал. Все хорошие были. Райса Шайхлисламова

Шайхлисламовы стали победителями республиканского конкурса «Семья года – 2020», а затем попали в список 13-ти лучших семей со всей страны на всероссийском этапе. Теперь они по названию номинации – золотая семья. В ней побеждают те пары, которые вместе более полувека. Райса Сафовна с супругом прожили 65 лет. Минувшим летом глава семейства Шайдулла Шайхлисламов в возрасте 92 лет ушел из жизни.

Два раза увидела. Брат спросил: дочку дадите? Отец разрешил. Хороший был. Семья хорошая была. Райса Шайхлисламова

Он работал в мастерской сельхозтехники, Райса Шайхлисламова – в участковой больнице. На работе приходилось трудиться и по трое суток. Сейчас бабушка живет одна, но со всем справляется. Дети приезжают как минимум раз в неделю. За победу в конкурсе пенсионерке подарили ноутбук. Детей будет видеть еще и в онлайне.

Пяжелый год – пандемия. Все совещания проводим через компьютер. Вот вы теперь тоже совещания будете со своими родственниками проводить Вилдан Ситдиков, глава администрации Нуримановского района