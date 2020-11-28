Семья из Башкирии победила во всероссийском конкурсе

Шайхлисламовы из Нуримановского района стали победителями всероссийского конкурса. Они попали в число лучших в стране в номинации «Золотая семья». Это те пары, которые прожили вместе более полувека.
Букетов ко Дню матери всегда три. В праздники в доме Райсы Шайхлисамовой не протолкнуться. Большая часть гостей – члены семьи. Это пять внуков и семь правнуков. А когда-то она была единственной женщиной среди четверых мужчин – супруга и троих сыновей.
Про строгость Райсы Сафовны сыновья не шутят. Отцовский ремень в доме был, но воспользоваться им родителям не пришлось.
Шайхлисламовы стали победителями республиканского конкурса «Семья года – 2020», а затем попали в список 13-ти лучших семей со всей страны на всероссийском этапе. Теперь они по названию номинации – золотая семья. В ней побеждают те пары, которые вместе более полувека. Райса Сафовна с супругом прожили 65 лет. Минувшим летом глава семейства Шайдулла Шайхлисламов в возрасте 92 лет ушел из жизни.
Он работал в мастерской сельхозтехники, Райса Шайхлисламова – в участковой больнице. На работе приходилось трудиться и по трое суток. Сейчас бабушка живет одна, но со всем справляется. Дети приезжают как минимум раз в неделю. За победу в конкурсе пенсионерке подарили ноутбук. Детей будет видеть еще и в онлайне.
На вопрос прожила ли жизнь счастливо, Райса Сафовна ответила: конечно. Секретом долголетия бабушка не поделилась. Но ответ очевиден – заразительный смех и позитивный настрой в любых ситуациях.