Мини-футбольный клуб «Алга» уступил ЛКС

Уфимский мини-футбольный клуб «Алга» сегодня провел домашний матч. Башкирская команда принимала одного из лидеров Западной конференции Высшей лиги – липецкий ЛКС.

Гости открыли счет в начале встречи усилиями игрока из Кот-д`Ивуара Янника Сомплея. Он же еще до перерыва получил за две желтые карточки удаление до конца игры. Первый тайм закончился со счетом 2:0 в пользу гостей. Во второй половине уфимцы боролись до последних секунд, но всё же уступили. Итоговый счет – 5:3 в пользу ЛКС. У «Алги» отличились Шамов, Ахмадеев и Арсланов.

У меня к ребятам минимальные претензии. Мы достучались почти до каждого игрока. По крайней мере, ребята выполняют то, что им говорят. По игре уже виден прогресс.

Олег Азнабаев, главный тренер СК «Алга»

Команда из Липецка находится наверху турнирной таблицы. В целом сыграли неплохо, но, к сожалению, проиграли. У нас молодая команда, ребятам по 18 лет, мы в стадии становления.

Станислав Арсланов, игрок СК «Алга»

Завтра футбольный клуб «Уфа» примет на своем поле «Тамбов». Это заключительная домашняя игра команды в году. Встреча начнется на стадионе «Нефтяник» в 16:00.