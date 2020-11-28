Мини-футбольный клуб «Алга» уступил ЛКС

Уфимский мини-футбольный клуб «Алга» сегодня провел домашний матч. Башкирская команда принимала одного из лидеров Западной конференции Высшей лиги – липецкий ЛКС.
Гости открыли счет в начале встречи усилиями игрока из Кот-д`Ивуара Янника Сомплея. Он же еще до перерыва получил за две желтые карточки удаление до конца игры. Первый тайм закончился со счетом 2:0 в пользу гостей. Во второй половине уфимцы боролись до последних секунд, но всё же уступили. Итоговый счет – 5:3 в пользу ЛКС. У «Алги» отличились Шамов, Ахмадеев и Арсланов.
Завтра футбольный клуб «Уфа» примет на своем поле «Тамбов». Это заключительная домашняя игра команды в году. Встреча начнется на стадионе «Нефтяник» в 16:00.