Жуткая авария на трассе в Башкирии чуть не унесла жизнь 11-месячного ребенка

В Башкирии произошла жуткая авария, которая чуть не унесла жизнь четырех человек, сообщает ГИБДД по РБ. По данным ведомства, ДТП было зафиксировано в Архангельском районе на 10 км дороги Архангельское-Тавакачево.

В темное время суток на непростом участке трассы столкнулись лоб в лоб две легковушки ВАЗ-2114 и Renault Logan под управлением 23-летнего и 26-летнего мужчин. Отмечается, что удар был такой силы, что «четырнадцатая» загорелась. К счастью, водитель авто остался жив.

Пассажиры и водитель иномарки также получили серьезные травмы. Все они госпитализированы в ближайшие больницы. В ведомстве уточнили, что в салоне Renault Logan был 11-месячный ребенок. На данный момент он находится под наблюдением медиков и ему оказывается вся необходимая помощь.