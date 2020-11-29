В Башкирии трагически погиб во время охоты замначальника отдела МЧС по Уфе

В Башкирии трагически оборвалась жизнь 40-летнего погиб замначальника отдела МЧС по Уфе. Мужчина скончался на больничной койке от пулевого ранения, полученного во время охоты, сообщает ИА «Башинформ».

Все случилось в пятницу, 27 ноября, в лесах рядом с деревней Красный Восток. Погибший охотился, по данным издания, один. Неподалеку за дичью гнался и другой охотник – 62-летний житель Ермолаево. Мужчина заприметил лося и выстрелил в его сторону несколько раз, надеясь ранить животное, однако пуля угодила в плечо 40-летнего работника МЧС.