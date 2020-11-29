На Башкирию надвигается ледяной дождь

В Башкирии прогнозируется опасное природное явление, сообщили в региональном МЧС. По прогнозам синоптиков, в республике резко ухудшится погода.
Как сообщает Башгидромет, 30 ноября, в регионе ожидается ледяной дождь, гололед и замерзающая морось. Жителей Башкирии, в особенности автолюбителей, просят быть внимательными и осторожными.
В этот день прогнозируется небольшой снег, по югу до умеренного. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха днем составит -4,-9 градусов. На некоторых участках дороги ожидается гололед.