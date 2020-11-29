Стали известны подробности смерти сотрудника МЧС во время охоты в Башкирии

Замначальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Уфе Ренат Абдульманов скончался 27 ноября в карете «скорой помощи» из-за ранения в грудь, которое он получил во время охоты в лесах Башкирии. Его гибель прокомментировали в МЧС по РБ. 

В ведомстве отметили, что Ренат Абдульманов был в отпуске и решил отдохнуть за любимым занятием - охотой. Поехал в лес мужчина со своим 62-летним другом. Охотники были в загоне, когда произошла трагедия. 

Друг погибшего произвел девять выстрелов из своего зарегистрированного охотничьего карабина по пробегающему лосю. Одна из пуль угодила в грудь 39-летнему сотруднику МЧС. Подозреваемый в причинении смерти по неосторожности дал признательные показания. У него изъяли карабин. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщает ИА «Башинформ»

«Во время основного отпуска он, находясь на охоте в Куюргазинском районе, вблизи населенного пункта Красный Восток получил пулевое ранение в грудь, по дороге в больницу, к сожалению, от полученных травм скончался. Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан приносит соболезнования родственникам и близким, в связи с невосполнимой утратой. Скорбим вместе с вами»

пресс-служба МЧС по РБ

В региональном Следственном комитет сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело. 

В настоящее время следователями проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс необходимых экспертных исследований, допрашиваются подозреваемый и очевидцы, проводятся дальнейшие следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

пресс-служба СК по РБ
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