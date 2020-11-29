Стали известны подробности смерти сотрудника МЧС во время охоты в Башкирии

Замначальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Уфе Ренат Абдульманов скончался 27 ноября в карете «скорой помощи» из-за ранения в грудь, которое он получил во время охоты в лесах Башкирии. Его гибель прокомментировали в МЧС по РБ.
В ведомстве отметили, что Ренат Абдульманов был в отпуске и решил отдохнуть за любимым занятием - охотой. Поехал в лес мужчина со своим 62-летним другом. Охотники были в загоне, когда произошла трагедия.
Друг погибшего произвел девять выстрелов из своего зарегистрированного охотничьего карабина по пробегающему лосю. Одна из пуль угодила в грудь 39-летнему сотруднику МЧС. Подозреваемый в причинении смерти по неосторожности дал признательные показания. У него изъяли карабин. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщает ИА «Башинформ»
В региональном Следственном комитет сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.