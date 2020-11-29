Стали известны подробности смерти сотрудника МЧС во время охоты в Башкирии

«Во время основного отпуска он, находясь на охоте в Куюргазинском районе, вблизи населенного пункта Красный Восток получил пулевое ранение в грудь, по дороге в больницу, к сожалению, от полученных травм скончался. Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан приносит соболезнования родственникам и близким, в связи с невосполнимой утратой. Скорбим вместе с вами»

пресс-служба МЧС по РБ