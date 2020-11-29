В Башкирии мошенники придумали новый способ обмана

Аферисты в Сети продолжают придумать новые схемы обмана доверчивых жителей Башкирии. Очередной жертвой хитрых манипуляций стала 18-летняя жительница села Краснохолмский.

В пресс-службе МВД рассказали, что девушке позвонила женщина, которая представилась сотрудницей банка. Мошенница сообщила, что со счета потерпевшей пропали деньги в размере 8 200 рублей. Чтобы их вернуть, нужно было лишь внести страховой взнос. 

Забыв о какой-либо осторожности, девушка перевела указанную сумму на названный номер телефона. Только после этого она поняла, что это были мошенники.

Уважаемые граждане! Чтобы не стать жертвой преступления, никогда не называйте пароли и коды доступа к банковским картам! Не совершайте операции с банковскими картами под диктовку людей, которых вы не знаете! Будьте осторожны и внимательны!

пресс-служба МВД по РБ
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