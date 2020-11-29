В Башкирии мошенники придумали новый способ обмана

Уважаемые граждане! Чтобы не стать жертвой преступления, никогда не называйте пароли и коды доступа к банковским картам! Не совершайте операции с банковскими картами под диктовку людей, которых вы не знаете! Будьте осторожны и внимательны!

пресс-служба МВД по РБ