В Башкирии мошенники придумали новый способ обмана

Аферисты в Сети продолжают придумать новые схемы обмана доверчивых жителей Башкирии. Очередной жертвой хитрых манипуляций стала 18-летняя жительница села Краснохолмский.
В пресс-службе МВД рассказали, что девушке позвонила женщина, которая представилась сотрудницей банка. Мошенница сообщила, что со счета потерпевшей пропали деньги в размере 8 200 рублей. Чтобы их вернуть, нужно было лишь внести страховой взнос.
Забыв о какой-либо осторожности, девушка перевела указанную сумму на названный номер телефона. Только после этого она поняла, что это были мошенники.