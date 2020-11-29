Жителей Башкирии предупредили о возможном штрафе за провоз алкоголя в автомобиле

Алкоголь без маркировки, обнаруженный в багажнике машины, может стать повод для штрафа. Об этом сообщили юристы агентству "Прайм".   

По их словам, при перевозке алкоголя нужно сохранять чек из магазина. Особенно это актуально в канун Нового года, когда россияне начинают закупаться к празднику. 

Также юристы огласили целый список товаров и продуктов, которые могут вызвать вопросы у инспектора ДПС,

Вопросы возникнут к водителю, который перевозит туши убитых на охоте животных без сопроводительных документов (охотничья лицензия, разрешение на оружие). А вот к рыбе, икре или мясу в заводских упаковках претензий не возникнет, однако, если продукция находится без них, у вас должны быть с собой соответствующие документы.

 Павел Уткин, ведущий юрист компании "Объединённый юридический центр "Парфенон"

Специалист напомнил, что за незаконный отлов или охоту предусмотрен штраф, а за рыбу ценных пород он может достигать 500 тысяч рублей с конфискацией продукции.