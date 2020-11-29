Жителей Башкирии предупредили о возможном штрафе за провоз алкоголя в автомобиле

Вопросы возникнут к водителю, который перевозит туши убитых на охоте животных без сопроводительных документов (охотничья лицензия, разрешение на оружие). А вот к рыбе, икре или мясу в заводских упаковках претензий не возникнет, однако, если продукция находится без них, у вас должны быть с собой соответствующие документы.

Павел Уткин, ведущий юрист компании "Объединённый юридический центр "Парфенон"