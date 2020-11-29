Жители Стерлитамака добились ремонта дороги на ж/д переезде благодаря системе «Инцидент»

Заграждение на
Михайловском железнодорожном переезде в Стерлитамаке установили год назад.
Безопасность обеспечили. Однако были испорчены пешеходная и автомобильная
дороги.
В соцсетях о проблеме
ещё летом написала местная жительница. Обращение зафиксировала система «Инцидент».
Администрация города обратилась в РЖД. По словам представителей филиала Куйбышевской
железной дороги, ремонт автомобильного переезда и пешеходного перехода был
запланирован ещё в прошлом году, но не успели из-за ухудшения погодных условий.
В
начале этого года мы связывались с руководством Стерлитамакской железной дороги
с просьбой ускорить процесс асфальтирования железнодорожного переезда. На что
стерлитамакские руководители говорили, что на этот год пока средства не
запланированы в связи с тем, что их не успели освоить, и то, что они будут
поднимать вопрос перед руководством для того, чтобы произвести эти работы.Ильдар Усманов, начальник отдела промышленности, транспорта и связи администрации г. Стерлитамака
В этом году территорию
успели благоустроить до выпадения снега. Ремонт завершили в начале осени.
Администрация
города в течение всего лета писала письма, обращалась в РЖД. Проблема
достаточно долго не сдвигалась с мёртвой точки. Но совместными усилиями (мы
контролировали этот процесс), и в итоге РЖД совместно с администрацией города смогли
сделать комфортные переходы через железнодорожные пути в городе Стерлитамаке.
Жители остались довольны.Никита Теренин, сотрудник рабочей группы при администрации Главы Республики Башкортостан по обращениям жителей в соцсетях
Безопасность на
железнодорожных путях теперь обеспечена в полном объёме. Ремонт пешеходного
перехода и автомобильной дороги стал логическим завершением установки
автоматического устройства заграждения железнодорожного переезда.