Жители Стерлитамака добились ремонта дороги на ж/д переезде благодаря системе «Инцидент»

Заграждение на Михайловском железнодорожном переезде в Стерлитамаке установили год назад. Безопасность обеспечили. Однако были испорчены пешеходная и автомобильная дороги.

В соцсетях о проблеме ещё летом написала местная жительница. Обращение зафиксировала система «Инцидент». Администрация города обратилась в РЖД. По словам представителей филиала Куйбышевской железной дороги, ремонт автомобильного переезда и пешеходного перехода был запланирован ещё в прошлом году, но не успели из-за ухудшения погодных условий.

В начале этого года мы связывались с руководством Стерлитамакской железной дороги с просьбой ускорить процесс асфальтирования железнодорожного переезда. На что стерлитамакские руководители говорили, что на этот год пока средства не запланированы в связи с тем, что их не успели освоить, и то, что они будут поднимать вопрос перед руководством для того, чтобы произвести эти работы.

Ильдар Усманов, начальник отдела промышленности, транспорта и связи администрации г. Стерлитамака

В этом году территорию успели благоустроить до выпадения снега. Ремонт завершили в начале осени.

Администрация города в течение всего лета писала письма, обращалась в РЖД. Проблема достаточно долго не сдвигалась с мёртвой точки. Но совместными усилиями (мы контролировали этот процесс), и в итоге РЖД совместно с администрацией города смогли сделать комфортные переходы через железнодорожные пути в городе Стерлитамаке. Жители остались довольны.

Никита Теренин, сотрудник рабочей группы при администрации Главы Республики Башкортостан по обращениям жителей в соцсетях

Безопасность на железнодорожных путях теперь обеспечена в полном объёме. Ремонт пешеходного перехода и автомобильной дороги стал логическим завершением установки автоматического устройства заграждения железнодорожного переезда.