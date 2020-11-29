Жители Стерлитамака добились ремонта дороги на ж/д переезде благодаря системе «Инцидент»

Администрация города в течение всего лета писала письма, обращалась в РЖД. Проблема достаточно долго не сдвигалась с мёртвой точки. Но совместными усилиями (мы контролировали этот процесс), и в итоге РЖД совместно с администрацией города смогли сделать комфортные переходы через железнодорожные пути в городе Стерлитамаке. Жители остались довольны.

Никита Теренин, сотрудник рабочей группы при администрации Главы Республики Башкортостан по обращениям жителей в соцсетях