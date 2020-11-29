Жители Башкирии, потерявшие близких из-за коронавируса, рассказали свои истории

После выписки из ковид-госпиталя для многих борьба не заканчивается, а наступает новый этап – курс реабилитации. Необходимо восстанавливать подорванное болезнью здоровье. О том, как COVID-19 разделил жизнь заболевших и их семей на до и после.

Когда два месяца назад она хоронила мужа, снега еще не было. Время идёт, а вот боль потери не уходит. Супруг Лены Арслановой Дамир Габдулямильевич еще недавно руководил сельской администрацией. Продолжал работать даже лёжа на больничной койке. Живым он оттуда так и не вернулся.

Мы же его похоронили по-мусульмански. Он был незаразный к тому времени. Я не могла себе этого позволить, чтобы его в черном мешке похоронить. Мы посовещались с детьми и приняли такое решение. С ним дома переночевали. Сидели возле него, кто хотел, разговаривал, но в основном плакали. Лена Арсланова, вдова Дамира Арсланова

Первое время Дамир Арсланов думал, что подхватил обычную простуду. Одного из главных признаков – потери обоняния – не появилось. Но результат анализов шокировал – COVID-19. Супруга говорит: Дамир наделся вылечиться дома. Но КТ показало – поражение легких более 70%. Связь из больницы поддерживали по телефону. Но 20 сентября общение оборвалось. Он перестал отвечать на сообщения. Еще две недели врачи боролись за его жизнь.

В 10 часу мне приходит смска: «Я...» и набор букв непонятный какой-то. Я сразу пишу: «Ты где, в реанимации что ли?» Он не отвечает. Реанимировали его, старались, пытались, но в 10:00 констатировали его смерть. Нам очень жаль. Нам очень его не хватает. Лена Арсланова, вдова Дамира Арсланова

За свою работу Дамир Арсланов не раз был отмечен почетными грамотами и медалями муниципального и республиканского уровней. Однако самой главной наградой для него стала эта медаль «За спасение погибающих». В декабре 2005 года он вынес из пожара семью своего соседа. И спас троих человек.

Героический поступок стоил дорого. Поврежденные от дыма легкие пришлось долго лечить. Однако они так и не восстановились до конца. И, возможно, это стало одним из тех слабых мест в организме Дамира Арсланова, куда и нанес роковой удар COVID-19.

6 дней в неделю, как на работу, Юрий Панков ходит на курс реабилитации после перенесенного коронавируса. Мужчина решил делать это в одной из частных клиник. Сейчас это процедуры с применением слабого переменного тока и соляная пещера для восстановления легких. Впереди еще ЛФК и массаж. Юрий обладает крепким здоровьем и то, что окажется в ковид-госпитале, никак не предполагал. КТ же показало поражение легких в 32%

Многие болеют тяжело. Лучше туда не попадать. Практически каждый день это наблюдал, как людям становится хуже, их увозят в реанимацию, подключают к ИВЛ. К счастью, я в реанимацию не попал. Со мной в палате лежал человек, в соседней палате лежала его жена, чуть позже там же оказалась его теща. И это не единичный пример. Люди болеют целыми семьями. Юрий Панков, житель г. Уфы

Врачи говорят, что даже если человек победил коронавирус, болезнь вызывает ряд осложнений. Наиболее распространенная – пневмония. И ее в некоторых случаях долечивают уже вне стен ковид-госпиталя.

В зависимости от поражения пневмония может рассосаться в течение месяца. У некоторых она держится еще 3-4 месяца. Почему мы выписываем, многие скажут очень быстро, рано. Потому что есть вероятность того, что пациент заразится бактериальной инфекцией. И в связи с этим состояние ухудшится. Это называется вторичная инфекция. Руслан Гумеров, врач-терапевт клиники БГМУ, руководитель COVID-госпиталя

Для тех, кто выписался, инструкторы по лечебной физкультуре проводят специальные физические упражнения. Они нужны для улучшения газообмена в легких и увеличения их объема. Занятия проходят не только во время личного приема, но и дистанционно. А вот кому-то из победивших COVID-19 может потребоваться общение с психологом.

Часто встречается у пациентов тревожность, нарушение сна, беспокойство. Боли в грудной клетке, в других частях тела, не связанные именно с поражением легких, а связанное с тем, что было поражение нервной системы. Гульназ Ласынова, заведующая отделением медицинской реабилитации клиники БГМУ