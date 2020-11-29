Жители Башкирии, потерявшие близких из-за коронавируса, рассказали свои истории

После выписки из ковид-госпиталя для многих борьба не заканчивается, а наступает новый этап – курс реабилитации. Необходимо восстанавливать подорванное болезнью здоровье. О том, как COVID-19 разделил жизнь заболевших и их семей на до и после.
Когда два месяца назад она хоронила мужа, снега еще не было. Время идёт, а вот боль потери не уходит. Супруг Лены Арслановой Дамир Габдулямильевич еще недавно руководил сельской администрацией. Продолжал работать даже лёжа на больничной койке. Живым он оттуда так и не вернулся.
Первое время Дамир Арсланов думал, что подхватил обычную простуду. Одного из главных признаков – потери обоняния – не появилось. Но результат анализов шокировал – COVID-19. Супруга говорит: Дамир наделся вылечиться дома. Но КТ показало – поражение легких более 70%. Связь из больницы поддерживали по телефону. Но 20 сентября общение оборвалось. Он перестал отвечать на сообщения. Еще две недели врачи боролись за его жизнь.
За свою работу Дамир Арсланов не раз был отмечен почетными грамотами и медалями муниципального и республиканского уровней. Однако самой главной наградой для него стала эта медаль «За спасение погибающих». В декабре 2005 года он вынес из пожара семью своего соседа. И спас троих человек.
Героический поступок стоил дорого. Поврежденные от дыма легкие пришлось долго лечить. Однако они так и не восстановились до конца. И, возможно, это стало одним из тех слабых мест в организме Дамира Арсланова, куда и нанес роковой удар COVID-19.
6 дней в неделю, как на работу, Юрий Панков ходит на курс реабилитации после перенесенного коронавируса. Мужчина решил делать это в одной из частных клиник. Сейчас это процедуры с применением слабого переменного тока и соляная пещера для восстановления легких. Впереди еще ЛФК и массаж. Юрий обладает крепким здоровьем и то, что окажется в ковид-госпитале, никак не предполагал. КТ же показало поражение легких в 32%
Врачи говорят, что даже если человек победил коронавирус, болезнь вызывает ряд осложнений. Наиболее распространенная – пневмония. И ее в некоторых случаях долечивают уже вне стен ковид-госпиталя.
Для тех, кто выписался, инструкторы по лечебной физкультуре проводят специальные физические упражнения. Они нужны для улучшения газообмена в легких и увеличения их объема. Занятия проходят не только во время личного приема, но и дистанционно. А вот кому-то из победивших COVID-19 может потребоваться общение с психологом.
Болезнь коварна, и у каждого протекает индивидуально, говорят врачи. Полное восстановление может занять несколько месяцев или даже год. А то, что коронавирус пройдет только в легкой форме, нет гарантий даже для тех, кто может похвастаться отменным здоровьем.