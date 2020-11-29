В Башкирии сохраняется режим самоизоляции 65+: куда обращаться за помощью?

Оставаться дома. Все жители Башкортостана старше 65 лет, а также люди, страдающие хроническими заболеваниями, должны обязательно соблюдать режим самоизоляции. Выходить на улицу можно лишь с 11 до 13 часов. Такая мера связана прежде всего с заботой о пожилых людях, заявляют представители власти. Насколько опасен COVID-19 для категории 65 плюс и что делать, если элементарно некому сходить за продуктами?

39 527. Ровно столько жизней унес коронавирус с начала пандемии в России. Это свежие данные официальной статистики, которая ежедневно пополняется новыми жертвами. Практически 80 процентов смертей приходится на возраст 65 плюс. Ковид в первую очередь не щадит стариков.

Ну, например, если мы говорим о болезнях системы кровообращения, то риск быть госпитализированным, то есть получить тяжелый вирус, форму коронавирусной инфекции выше в 6 раз у больных с заболеванием сердца, а риск погибнуть от коронавирусной инфекции выше аж в 12 раз. Богдан Олейник, главный внештатный специалист по сердечно-сосудистой хирургии Министерства здравоохранения Республики Башкортостан

Не только заболевания сердечно-сосудистой системы – в зоне особого риска также пациенты, страдающие сахарным диабетом, избыточным весом, заболеваниями почек. И это еще не полный список недугов, которые в сочетании с коронавирусом могут привести к печальным последствиям. А если вам 65 плюс, риски удваиваются, говорят врачи.

Именно поэтому, когда у нас Глава республики объявляет указ о самоизоляции, или главный санитарный врач России свои постановления выносит, именно мы там говорим, что мы должны защитить наиболее уязвимые группы, а это как раз люди старше 65 лет и люди с болезнями системы кровообращения и другими сопутствующими заболеваниями. Богдан Олейник, главный внештатный специалист по сердечно-сосудистой хирургии Министерства здравоохранения Республики Башкортостан

Врачи понимают: находиться в режиме самоизоляции нелегко, особенно тем, кто привык постоянно быть в движении. Поэтому периодическая гимнастика и, к примеру, онлайн-тренировки могут хоть как-то восполнить физическую активность. А вот свой рацион, оставаясь постоянно дома, лучше ограничить примерно на 30 процентов. Также специалисты рекомендуют почаще проветривать помещение. А вот на алкоголь налегать не стоит. Это сгущает кровь и повышает риск инфарктов и инсультов. Особенно при коронавирусной инфекции.

Горячая линия в Министерстве труда и соцзащиты населения. Ежедневно здесь шквал звонков. С начала ноября операторы координационного центра принимают заявки от пожилых граждан. Задача – помочь в первую очередь тем, кто остался дома один на один.

Чаще всего просят продукты, пожилые люди в основном просят продукты, конечно, реже – вынести мусор. Лекарственные средства, продукты чаще. Бабушкам каждый день нужно свежее молоко с хлебом. Ралина Шакирханова, оператор координационного центра

Одним – продукты и лекарства, другим – информационная поддержка. Все принятые заявки передаются в центры социального обслуживания. Далее уже соцработники разносят по квартирам горожан заказы. Сама услуга для пенсионеров бесплатная. Ещё одна функция колл-центра – оповещать граждан в возрасте 65+ о необходимости соблюдать режим самоизоляции.

Но основная наша задача – это уточнить, какая нужна помощь в связи с данным режимом, то есть возникает ли вопрос в приобретении продуктов питания, в необходимости приобретения лекарственных препаратов, может, для получения выплаты той или иной необходимо связаться с какой либо организацией. Ольга Кабанова, заместитель министра семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан

Около двух тысяч социальных работников по всей республике ежедневно выходят на выполнение заявок. С начала ноября они помогли уже более чем 6 тысячам граждан пожилого возраста. Работать координационный центр продолжит вплоть до окончания режима самоизоляции. А пока представители соцзащиты настоятельно просят тем, кому за 65, оставаться дома. А молодому поколению рекомендуют беречь стариков и по возможности меньше с ними контактировать.