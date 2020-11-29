В Башкирии сохраняется режим самоизоляции 65+: куда обращаться за помощью?

Оставаться дома. Все жители Башкортостана старше 65 лет, а также люди, страдающие хроническими заболеваниями, должны обязательно соблюдать режим самоизоляции. Выходить на улицу можно лишь с 11 до 13 часов. Такая мера связана прежде всего с заботой о пожилых людях, заявляют представители власти. Насколько опасен COVID-19 для категории 65 плюс и что делать, если элементарно некому сходить за продуктами?
39 527. Ровно столько жизней унес коронавирус с начала пандемии в России. Это свежие данные официальной статистики, которая ежедневно пополняется новыми жертвами. Практически 80 процентов смертей приходится на возраст 65 плюс. Ковид в первую очередь не щадит стариков.
Не только заболевания сердечно-сосудистой системы – в зоне особого риска также пациенты, страдающие сахарным диабетом, избыточным весом, заболеваниями почек. И это еще не полный список недугов, которые в сочетании с коронавирусом могут привести к печальным последствиям. А если вам 65 плюс, риски удваиваются, говорят врачи.
Врачи понимают: находиться в режиме самоизоляции нелегко, особенно тем, кто привык постоянно быть в движении. Поэтому периодическая гимнастика и, к примеру, онлайн-тренировки могут хоть как-то восполнить физическую активность. А вот свой рацион, оставаясь постоянно дома, лучше ограничить примерно на 30 процентов. Также специалисты рекомендуют почаще проветривать помещение. А вот на алкоголь налегать не стоит. Это сгущает кровь и повышает риск инфарктов и инсультов. Особенно при коронавирусной инфекции.
Горячая линия в Министерстве труда и соцзащиты населения. Ежедневно здесь шквал звонков. С начала ноября операторы координационного центра принимают заявки от пожилых граждан. Задача – помочь в первую очередь тем, кто остался дома один на один.
Одним – продукты и лекарства, другим – информационная поддержка. Все принятые заявки передаются в центры социального обслуживания. Далее уже соцработники разносят по квартирам горожан заказы. Сама услуга для пенсионеров бесплатная. Ещё одна функция колл-центра – оповещать граждан в возрасте 65+ о необходимости соблюдать режим самоизоляции.
Около двух тысяч социальных работников по всей республике ежедневно выходят на выполнение заявок. С начала ноября они помогли уже более чем 6 тысячам граждан пожилого возраста. Работать координационный центр продолжит вплоть до окончания режима самоизоляции. А пока представители соцзащиты настоятельно просят тем, кому за 65, оставаться дома. А молодому поколению рекомендуют беречь стариков и по возможности меньше с ними контактировать.
Номер телефона колл-центра: 8-800-775-00-14.