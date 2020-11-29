Парковый бум: в Башкирии появятся новые общественные пространства

Поющие родники в Белебее и трёхъярусный парк в Уфе. Общественные пространства в Башкирии соревнуются в оригинальности исполнения. Новые скверы создаются с учетом пожеланий горожан.
Еще год назад этот парк был ничем не примечательным, но любимым местом отдыха горожан. Белебеевцы привыкли отмечать праздники на берегу водоема. Однако теперь, после преображения, узнать прежнее общественное пространство сложно. Деревянный пирс, амфитеатр, арт-объекты – всё выполнили в едином стиле.
В прошлом году проект обновления парка в Белебее стал победителем Всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды. На его реализацию выделили 230 миллионов рублей. 85 миллионов – из федерального бюджета. В итоге Глава Башкортостана назвал этот парк одним из лучших в республике.
Летом песчаный берег, зимой место отдыха моржей, которое тоже благоустроили. Обновили павильон для любителей окунуться в ледяную прорубь, оборудовали спуск в водоем. А в центре парка разместился космический бублик. Это и площадка для творчества, и коворкинг-центр для бизнес-встреч. В распоряжении самых юных горожан – современная детская площадка. Поющие родники уже стали визитной карточкой города.
Несмотря на то, что это спальный микрорайон, к строительному шуму жители ближайших домов уже привыкли. На их глазах бывший пустырь с каждым днём приобретает очертания одного из самых современных парков столицы. Центральным элементом зоны отдыха станет фонтан, о котором на общественных слушаниях попросили уфимцы, рабочие учли и другие пожелания.
Работы ведутся по графику, в строительстве преимущественно применяют материалы местных производителей. Вертикальная планировка части рельефа парка уже сделана, появились основания под малые архитектурные формы, монтируется наружное освещение, проведены все инженерные коммуникации.
Работники занимаются сооружением будущего фонтана, монтажом системы водоотведения ливневой канализации. Особенностью сквера станет отсутствие ограждений. Их роль будут выполнять деревья и кустарники.
После завершения строительства Южный парк будет отличаться от всех остальных общественных территорий республики. Из-за расположения на склоне горы его сделают трехъярусным. И каждая зона будет отвечать требованиям разного вида отдыха. От спокойного, где установят скамейки, откроют фонтан и концертную сцену, до активного со спортивными снарядами и площадкой для воркаута. А весь периметр в 3 гектара закольцуют беговой дорожкой с мягким покрытием.
Строительство парков и скверов идёт не только в крупных городах, но и в сельской местности. И где бы ни открывалась новая общественная территория, рабочие применяют при ее создании современные технологии для комфортного отдыха жителей. И теперь главное, чтобы люди сами научились бережно относиться к тому месту, где можно отвлечься от трудовых будней.