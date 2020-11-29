Парковый бум: в Башкирии появятся новые общественные пространства

Я, по сути, даже не ожидал, что это общественное пространство будет так здорово смотреться. Сейчас это лучший в республике парк у водоёма – современный и функциональный. Место отдыха и для пожилых, и для маленьких. Очень красивая территория, отличный проект. Хочу поблагодарить команду Института развития городов Башкортостана и руководство муниципалитета за проделанную работу. Этот пример мы обязательно будем тиражировать в городах, где есть водные объекты.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан