«Дети – это счастье»: истории многодетных мам из Башкирии

В России сегодня отмечается День матери. Цветы, подарки и слова благодарности: день мамы – еще один повод признаться в любви самому родному человеку. Зачастую представительницы прекрасной половины успевают ходить на работу, а после еще готовить ужин и создавать уют в доме 24 на 7. Есть ли универсальный секрет у матерей?

Букетов ко Дню матери всегда три. В праздники в доме Райсы Шайхлисамовой не протолкнуться. Причем, большая часть гостей – члены ее семьи: 5 внуков и 7 правнуков. А когда-то она была единственной женщиной среди четверых мужчин – супруга и троих сыновей.

Надо было если убираться, все вместе убирались. Кто пылесосит, кто полы моет, кто кушать готовит. Воспитывали строго. Мы же дети, свое тоже брали. Ринат Шайхлисламов, сын Райсы Шайхлисламовой

Про строгость Райсы Сафовны сыновья не шутят. Отцовский ремень в доме был, но воспользоваться им ни разу не пришлось.

Они слушались все. Я на работу пойду, заставляю вот это делать. Они все время делали. Не делают, так палку держу. Отец не разрешал, нельзя, малайлар хорошие. Все хорошие были. Райса Шайхлисламова

Шайхлисламовы стали победителями республиканского конкурса «Семья года – 2020». А затем попали в список 13 лучших семей со всей страны на всероссийском этапе. Теперь они по названию номинации – золотая семья. В ней побеждают пары, которые прожили вместе не менее полувека.

Шахматы – это у них семейное. Только вот старшие дети, говорит Светлана, уже обыгрывают родителей. Самому младшему 4 годика, старшей Алене – 28. С родителями постоянно живут только Рита и Стёпа. Поэтому часть работы по дому взяли на себя.

Викторовы также победители республиканского конкурса «Семья года» в номинации «Многодетные». В семье семеро детей. Каждый ребенок долгожданный. И Светлана умеет для любого найти правильные слова.

Такой вопрос задают: «Ты кого больше любишь?» Я говорю: «Алену. Ее 28 лет уже люблю, тебя пока 4». Дети – это счастье. Когда рядом лежат, красивые, милые. «Мама, ты где?» Я уже без этого не могу. Светлана Викторова, многодетная мама

Если прическа уже с утра, значит, есть повод. Семью Шарафутдиновых пригласили на торжественную церемонию. Пока девочки одеваются, в соседней комнате братья Радмир и Данила разучивают новую песню – подарок для самого дорогого человека.

– Сложно быть многодетной мамой? – С такими детьми нет. У меня два помощника, они все делают сами. И накормят, и сготовят. Поэтому нет, не сложно. Оксана Шарафутдинова, многодетная мама