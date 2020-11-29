«Дети – это счастье»: истории многодетных мам из Башкирии

В России сегодня отмечается День матери. Цветы, подарки и слова благодарности: день мамы – еще один повод признаться в любви самому родному человеку. Зачастую представительницы прекрасной половины успевают ходить на работу, а после еще готовить ужин и создавать уют в доме 24 на 7. Есть ли универсальный секрет у матерей?
Букетов ко Дню матери всегда три. В праздники в доме Райсы Шайхлисамовой не протолкнуться. Причем, большая часть гостей – члены ее семьи: 5 внуков и 7 правнуков. А когда-то она была единственной женщиной среди четверых мужчин – супруга и троих сыновей.
Про строгость Райсы Сафовны сыновья не шутят. Отцовский ремень в доме был, но воспользоваться им ни разу не пришлось.
Шайхлисламовы стали победителями республиканского конкурса «Семья года – 2020». А затем попали в список 13 лучших семей со всей страны на всероссийском этапе. Теперь они по названию номинации – золотая семья. В ней побеждают пары, которые прожили вместе не менее полувека.
Шахматы – это у них семейное. Только вот старшие дети, говорит Светлана, уже обыгрывают родителей. Самому младшему 4 годика, старшей Алене – 28. С родителями постоянно живут только Рита и Стёпа. Поэтому часть работы по дому взяли на себя.
Викторовы также победители республиканского конкурса «Семья года» в номинации «Многодетные». В семье семеро детей. Каждый ребенок долгожданный. И Светлана умеет для любого найти правильные слова.
Если прическа уже с утра, значит, есть повод. Семью Шарафутдиновых пригласили на торжественную церемонию. Пока девочки одеваются, в соседней комнате братья Радмир и Данила разучивают новую песню – подарок для самого дорогого человека.
Благодарственные письма и подарки кроме Оксаны Шарафутдиновой в администрации Демского района получили еще две многодетные мамы. Альфина Канбекова, которая воспитывает пятерых детей, от имени Главы Башкортостана получила медаль «Материнская слава». Но самая главная награда все равно находится дома. И получают ее женщины просто за умение любить и отдавать тепло.