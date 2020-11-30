Стоматологи из Уфы лечат детей в районах Башкирии

Стоматологи Уфы оказали
помощь детям Зилаирского района. Бригада детских дантистов посетила
коррекционную школу и отделение социального приюта в селе Матраево. Также врачи
осмотрели детей из близлежащих населенных пунктов.
Для ребят провели уроки
здоровья и обучили их навыкам гигиены полости рта. Всего за 2 дня врачи
осмотрели 79 детей и вылечили 56. Следующим пунктом станет Кигинский район.
Приоритет в лечении и обследовании мы отдаем
детям-сиротам и детям с ограниченными возможностями развития. И, конечно же,
ребятишкам с трудными жизненными ситуациями. И всем детишкам района.Римма Ганиева, главный внештатный детский специалист-стоматолог Министерства здравоохранения Республики Башкортостан
В стоматологический
рейд дантисты отправились на лечебно-диагностическом передвижном комплексе. Он
представляет собой трейлер, в котором есть стоматологический кабинет. Помещение
оснащено самым современным оборудованием.
Мы
очень рады, что в Республике Башкортостан появился передвижной
стоматологический комплекс. Теперь дети даже в самых отдаленных районах
республики смогут получить высококвалифицированную медицинскую помощь в полном объеме.Наталья Абдуллина, заведующая лечебно-хирургическим отделением детской стоматологической поликлиники №3 г. Уфы