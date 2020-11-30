Стоматологи из Уфы лечат детей в районах Башкирии

Приоритет в лечении и обследовании мы отдаем детям-сиротам и детям с ограниченными возможностями развития. И, конечно же, ребятишкам с трудными жизненными ситуациями. И всем детишкам района.

Римма Ганиева, главный внештатный детский специалист-стоматолог Министерства здравоохранения Республики Башкортостан