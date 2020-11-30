Стоматологи из Уфы лечат детей в районах Башкирии

Стоматологи Уфы оказали помощь детям Зилаирского района. Бригада детских дантистов посетила коррекционную школу и отделение социального приюта в селе Матраево. Также врачи осмотрели детей из близлежащих населенных пунктов.

Для ребят провели уроки здоровья и обучили их навыкам гигиены полости рта. Всего за 2 дня врачи осмотрели 79 детей и вылечили 56. Следующим пунктом станет Кигинский район.

 Приоритет в лечении и обследовании мы отдаем детям-сиротам и детям с ограниченными возможностями развития. И, конечно же, ребятишкам с трудными жизненными ситуациями. И всем детишкам района.

Римма Ганиева, главный внештатный детский специалист-стоматолог Министерства здравоохранения Республики Башкортостан

В стоматологический рейд дантисты отправились на лечебно-диагностическом передвижном комплексе. Он представляет собой трейлер, в котором есть стоматологический кабинет. Помещение оснащено самым современным оборудованием.

Мы очень рады, что в Республике Башкортостан появился передвижной стоматологический комплекс. Теперь дети даже в самых отдаленных районах республики смогут получить высококвалифицированную  медицинскую помощь в полном объеме.

Наталья Абдуллина, заведующая лечебно-хирургическим отделением детской стоматологической поликлиники №3 г. Уфы