Стало известно, повысится ли стоимость проезда на электротранспорте в Уфе

Стало известно, повысится ли стоимость проезда на электротранспорт в Уфе из-за больших долгов МУЭТа. Кредиторы приняли решение не повышать цены на проезд в троллейбусах и трамваях. Об этом сообщает РБК-Уфа.

Также для платёжеспособности отказались от снижения зарплат и отмены льгот. Чтобы погасить задолженность перед кредиторами, будет направлено ходатайство в Арбитражный суд для прекращения внешнего управления и перехода к конкурсному производству.