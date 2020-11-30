В Башкирии рабочего насмерть задавил бульдозер

ЧП произошло в Янаульском районе Башкирии на просёлочной дороге. Бригаде рабочих поручили снять с бульдозера отвал, а после погрузить его на трап для транспортировки в Ижевск. При выполнении работ бульдозер опрокинулся и придавил 54-летнего машиниста.

Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Ведомство выяснило, что причиной трагедии стала неудовлетворительная организация производства работ. К работе были привлечены двое сотрудников и техника, которые не имели необходимых пропусков. Виновных в нарушении привлекли к административной ответственности и оштрафовали на сумму 320 тысяч рублей.