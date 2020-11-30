В Башкирии более 14,2 тысяч человек заразились коронавирусом

В Башкирии зарегистрированы новые случаи инфицирования коронавирусом, сообщил оперативный штаб. Согласно обновленным данным, в республике за минувшие сутки диагноз covid-19 был поставлен 138 жителям Башкирии. Общее число зараженных, по состоянию на 30 ноября, 14 264 человека, заявили в Минздраве РБ.

Увеличилось и количество смертей от новой инфекции. За минувшие сутки еще один пациент скончался на больничной койке. Общее число жертв за все время пандемии составляет 82 человека.