В Башкирии более 14,2 тысяч человек заразились коронавирусом

В Башкирии зарегистрированы новые случаи инфицирования коронавирусом, сообщил оперативный штаб. Согласно обновленным данным, в республике за минувшие сутки диагноз covid-19 был поставлен 138 жителям Башкирии. Общее число зараженных, по состоянию на 30 ноября, 14 264 человека, заявили в Минздраве РБ.
Увеличилось и количество смертей от новой инфекции. За минувшие сутки еще один пациент скончался на больничной койке. Общее число жертв за все время пандемии составляет 82 человека.
Всего от коронавируса вылечились 11 922 человека, в том числе 32 выздоровели за минувшие сутки.