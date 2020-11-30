В Башкирии оштрафовали перевозчика, который выгнал инвалида с собакой-поводырём

В Стерлитамаке слепого мужчину с собакой-поводырём не пустили в маршрутный автобус. Об этом инциденте активно рассказывали региональные СМИ. Прокуратура города проверила факт ущемления прав граждан.

Инцидент зафиксирован в сентябре этого года. Законодательство обязывает предоставлять проезд всем гражданам, в том числе и инвалидам по зрению с собакой-поводырём. Прокуратура возбудило дело об административном правонарушении.