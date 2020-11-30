В Уфе продолжает работу координационный центр помощи пожилым

В помощь пожилым. В Уфе продолжает работу координационный центр для пожилого населения. Жители республики старше 65 лет могут обратиться с просьбой доставить им продукты и лекарства.

Координационный центр возобновил работу в начале ноября. За помощью обращаются люди с инвалидностью и пенсионеры. Далее идет распределение оставленных заявок в центры соцобслуживания населения. Лекарства и продукты доставляют строго по списку.

Услуга для пенсионеров бесплатная, нужно только оплатить покупку по чеку. Чтобы оставить заявку, пожилые могут позвонить в координационный центр по номеру телефона: 8-800-775-00-14. Операторы принимают заявки с понедельника по пятницу с 8 утра и до 8 вечера.