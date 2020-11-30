Стала известна личность очередной жертвы коронавируса в Башкирии

В Башкирии увеличилось число жертв коронавируса. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

В Башкортостане от коронавируса скончался 83-летний уфимец. У мужчины были серьезные заболевания: гипертоническая болезнь, сахарный диабет и ожирение. Таким образом, с начала пандемии количество жертв в регионе достигло 82.