Первый виртуальный концертный зал открылся в Стерлитамаке

Уникальный концертный зал открылся в Стерлитамаке. Его особенность в том, что он виртуальный, что делает его более актуальным в эпоху коронавируса. Предполагается, что зрители по ту сторону экрана смогут наслаждаться концертами, которые играют в лушчих филармониях страны.
Это стало возможным благодаря реализации в Башкирии национального проекта «Культура».
Торжественное открытие виртуального концертного зала состоялось на днях в Стерлитамакском государственном театрально-концертном объединении, чей коллектив подготовил музыкальную программу «Дружбой мы едины!». Теперь выступления СГТКО могут увидеть зрители по всему миру. Так, хореограф из Республики Казахстан Арман Нурмухамат улы также присоединился к онлайн-просмотру.