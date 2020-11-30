Первый виртуальный концертный зал открылся в Стерлитамаке

Уникальный концертный зал открылся в Стерлитамаке. Его особенность в том, что он виртуальный, что делает его более актуальным в эпоху коронавируса. Предполагается, что зрители по ту сторону экрана смогут наслаждаться концертами, которые играют в лушчих филармониях страны.