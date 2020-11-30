Школьники Башкирии частично возвращаются в очный режим обучения

Решение принято по 23 муниципалитетам, в остальных по-прежнему учащиеся с 6 по 10 классы получают знания в дистанционном формате. Об этом объявил Глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве.

В целом ситуация по коронавирусу стабилизируется. Ситуационный антиковидный центр обработал за две недели более 11 тысяч звонков. Телефон горячей линии в Уфе: 218-19-19. Он продолжит работу и после Нового года.