Школьники Башкирии частично возвращаются в очный режим обучения

Решение принято по 23 муниципалитетам, в остальных по-прежнему учащиеся с 6 по 10 классы получают знания в дистанционном формате. Об этом объявил Глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве.
В целом ситуация по коронавирусу стабилизируется. Ситуационный антиковидный центр обработал за две недели более 11 тысяч звонков. Телефон горячей линии в Уфе: 218-19-19. Он продолжит работу и после Нового года.
Также принимаются решения о переводе ряда медицинских учреждений в обычный режим и снятия с них статуса ковид-госпиталя в связи с высвобождением коечного фонда. В конце оперативного совещания Радий Хабиров попросил поддержки перед защитой проекта Научно-образовательного центра мирового уровня.