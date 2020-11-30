В Уфе инициативные жители установили диспенсеры для дог-пакетов

В Ленинском районе Уфы в этом году реализовано 8 проектов по программе поддержки местных инициатив. Среди реализованных проектов и абсолютно новые для региона – диспенсеры для дог-пакетов. Ими могут воспользоваться владельцы собак, чтобы убрать за своими питомцами.

Набор включает сам пакет, а также специальный картонный совок для удобства. Жители надеются, что их инициативу подхватят не только в Уфе, но и в других городах и районах.