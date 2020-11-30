Шорт-трекисты Башкирии завоевали медали всероссийских соревнований

Спортсмены из Башкортостана завоевали медали всероссийских соревнований по шорт-треку. На дистанции 500 метров Лим Кабиров привез серебро, а Тагир Шайнуров стал третьим на 1000-метровке.
Каждый день на протяжении восьми лет Лим Кабиров зашнуровывает коньки, проверяет экипировку и выходит на лед. Шорт-трек для него – неотъемлемая часть жизни. С прошлого сезона Лим вошел в состав молодежной сборной России. А сейчас спортсмен готовится к новым соревнованиям, на которых мечтает стать чемпионом. И, кажется, он идет верной дорогой.
Этот воспитанник спортшколы по шорт-треку тоже готов работать от зари до зари. Еще один медалист всероссийских соревнований в Рыбинске – Тагир Шайнуров. Ему удалось пересечь финишную черту на дистанции 1000 метров третьим. В итоге оба спортсмена второй год подряд отобрались на юниорское первенство России, которое пройдет в Саранске в середине декабря.
У кого не было сомнений в успехе молодых спортсменов, так это у их тренеров Анны Андреевой и Альберта Тимербулатова. Ребята попали к ним в 9 лет. И с первой же тренировки заявили о себе. Что и продолжают делать. Ведь зачастую на соревнованиях они выходят на дорожку не со сверстниками, а с более опытными шорт-трекистами.
История башкирского шорт-трека полна успехов. Как вершина – победа Руслана Захарова и Семена Елистратова на Олимпиаде в Сочи в эстафете, потом бронза Семена на Играх в Пхенчхане. А в прошлом году Елистратов успел стать чемпионом Европы. И, кстати, сразу четыре воспитанника уфимской спортшколы должны были поехать на Кубок Европы. Но соревнования позже отменили из-за эпидемиологической ситуации в мире. Сегодня в центре развития спорта занимаются более двухсот атлетов. И статистика показывает, что кто-то из них непременно станет сначала следующим сборником, а затем и участников главных спортивных игр четырехлетия.