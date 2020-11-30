Шорт-трекисты Башкирии завоевали медали всероссийских соревнований

Спортсмены из Башкортостана завоевали медали всероссийских соревнований по шорт-треку. На дистанции 500 метров Лим Кабиров привез серебро, а Тагир Шайнуров стал третьим на 1000-метровке.

Каждый день на протяжении восьми лет Лим Кабиров зашнуровывает коньки, проверяет экипировку и выходит на лед. Шорт-трек для него – неотъемлемая часть жизни. С прошлого сезона Лим вошел в состав молодежной сборной России. А сейчас спортсмен готовится к новым соревнованиям, на которых мечтает стать чемпионом. И, кажется, он идет верной дорогой.

Они проходят каждый год. Последние два года я на них езжу. 70 человек, очень много народу было, и долго все проходило. Между забегами мало времени, и все, что хотелось, все получилось. Лим Кабиров, серебряный призер всероссийских соревнований по шорт-треку

Этот воспитанник спортшколы по шорт-треку тоже готов работать от зари до зари. Еще один медалист всероссийских соревнований в Рыбинске – Тагир Шайнуров. Ему удалось пересечь финишную черту на дистанции 1000 метров третьим. В итоге оба спортсмена второй год подряд отобрались на юниорское первенство России, которое пройдет в Саранске в середине декабря.

Есть ошибки на дистанции. Это нужно исправлять. Я думаю, со временем будет лучше, и в скором будущем буду занимать места получше, такие как первое и второе место. Тагир Шайнуров, бронзовый призер всероссийских соревнований по шорт-треку

У кого не было сомнений в успехе молодых спортсменов, так это у их тренеров Анны Андреевой и Альберта Тимербулатова. Ребята попали к ним в 9 лет. И с первой же тренировки заявили о себе. Что и продолжают делать. Ведь зачастую на соревнованиях они выходят на дорожку не со сверстниками, а с более опытными шорт-трекистами.

Тренировочный процесс у нас поставлен так, чтобы двигать границу возможностей. Потому что работают. Шорт-трек – это трудный вид спорта. За три дня у нас до 16 стартов. Это каждую дистанцию можно бежать по 5 раз. Альберт Тимербулатов, тренер по шорт-треку СШОР № 1 /Уфа/