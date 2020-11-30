Житель Башкирии с ножевыми ранениями прятался от полиции

Очередной семейный конфликт, который превратился в поножовщину, зафиксирован в Бижбулякском районе. В селе Кистенли-Богданово 61-летний мужчина напал с ножом на своего 28-летнего сына. Однако парень решил не «подставлять» отца и спрятался от полиции и медиков.

Как сообщает пресс-служба МВД по РБ, в гости к 28-летнему парню и его 25-летней жене пришли 61-летний папа и 59-летняя мама. Квартет решил провести время за распитием спиртных напитков, но под градусом между материю парня и его супругой вспыхнул конфликт. Тогда мужчина попросил родителей уйти из дома, но это не понравилось отцу семейства – он схватил нож и три раза ударил им сына.

Испуганная 25-летняя девушка срочно позвонила в полицию и скорую помощь. Но раненный парень не захотел «подставлять» отца и убежал из дома. К счастью, правоохранители нашли мужчину вовремя, тот уже начал терять сознание из-за кровопотери.