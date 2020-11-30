Президент России подписал распоряжение о праздновании 450-летия Уфы

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о праздновании юбилея Уфы. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров, который поделился радостной новостью с жителями республики. Он напомнил, что городу исполняется 450 лет. 

Согласно этому документу, в течение трех месяцев будет организован оргкомитет по подготовке и проведению празднования под председательством Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Алексея Оверчука. Тем самым, по словам Хабирова, почти полутысячелетнему юбилею столицы республики придается федеральный статус. 

А это означает, что мы получим уникальный шанс преобразить Уфу в том числе за счет поддержки из федерального центра, осовременить город, вдохнуть в него новую жизнь и сделать одним опорных городов страны. И поэтому от имени всех уфимцев я выражаю огромную признательность Президенту за принятое решение.

Радий Хабиров, глава Башкирии