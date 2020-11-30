Президент России подписал распоряжение о праздновании 450-летия Уфы

А это означает, что мы получим уникальный шанс преобразить Уфу в том числе за счет поддержки из федерального центра, осовременить город, вдохнуть в него новую жизнь и сделать одним опорных городов страны. И поэтому от имени всех уфимцев я выражаю огромную признательность Президенту за принятое решение.

Радий Хабиров, глава Башкирии