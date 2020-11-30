В Уфе осудили парня, который убил мужчину из-за девушки

22-летнего парня из Уфы признали виновным в убийстве. Напомним, 18 июля уфимец устроил поножовщину недалеко от остановки «Спортивная». Молодой человек убил 31-летнего мужчину.

Следствие выяснило, что между парнем и мужчиной произошёл конфликт из-за девушки. Ссора переросла в драку, во время которой молодой человек нанёс несколько ударов оппоненту ножом. Прибывшим медикам оставалось констатировать смерть пострадавшего.

Убийца скрылся с места происшествия, но после был найден полицией. Свою вину обвиняемый не признал. Однако суд приговорил парня к 9 годам и 1 месяцу лишения свободы.