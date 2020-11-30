Скончался маленький мальчик из Башкирии, который боролся за свою жизнь в Корее

Сегодня, 30 ноября, в 4:26 скончался тяжелобольной 8-летний Ярослав из Белорецка. Об этом сообщила его мама Татьяна в социальных сетях.
Мальчик проходил лечение в Южной Корее. У мальчика был поставлен диагноз "саркома Юинга" - опасное онкологическое заболевание.
Прощание с мальчиком состоится второго декабря.
Справка
Саркома Юинга — злокачественная опухоль костного скелета. Она, как правило, поражает нижнюю часть длинных трубчатых костей, ребра, таз, лопатку, позвоночник и ключицу. Саркома Юинга является одной из самых агрессивных злокачественных опухолей. До применения системной терапии почти у 90% больных развивались метастазы.