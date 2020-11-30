В Башкирии часть ковид-госпиталей переводят в обычный режим

Стабильная эпидемиологическая обстановка и высвобождение мест в ковид-госпиталях позволяют переводить ряд медицинских учреждений в обычный режим. В Уфе около 20% коечного фонда свободно, поэтому Республиканский госпиталь ветеранов войн будет работать, как и до пандемии коронавируса. Радий Хабиров призвал соблюдать масочный режим, а также принимать участие в вакцинации от сезонных заболеваний.

Все-таки госпиталь возвращайте обратно, он должен заниматься тем, чем должен заниматься. Но если у нас будет необходимость для вахтовиков, то мы тогда все это обратно вернем и обеспечим. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Кроме того, Радий Хабиров запретил новогодние корпоративы в Башкортостане и призвал чиновников экономить средства на подарки и праздничные открытки. Глава республики выразил уверенность в том, что достаточно SMS или телефонного разговора, чтобы выразить пожелания. Об этом он заявил на оперативном совещании в правительстве. Сэкономленные средства Радий Хабиров посоветовал потратить на детей.

Мы уже два года живем по принципу: давайте корпоративы будем проводить потом, когда у нас все расцветет, когда рай наступит, или царствие небесное. Имею в виду чиновников. Не надо этого делать, с семьями больше побудьте. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан