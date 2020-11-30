В Башкирии часть ковид-госпиталей переводят в обычный режим

Стабильная эпидемиологическая обстановка и высвобождение мест в ковид-госпиталях позволяют переводить ряд медицинских учреждений в обычный режим. В Уфе около 20% коечного фонда свободно, поэтому Республиканский госпиталь ветеранов войн будет работать, как и до пандемии коронавируса. Радий Хабиров призвал соблюдать масочный режим, а также принимать участие в вакцинации от сезонных заболеваний.
Кроме того, Радий Хабиров запретил новогодние корпоративы в Башкортостане и призвал чиновников экономить средства на подарки и праздничные открытки. Глава республики выразил уверенность в том, что достаточно SMS или телефонного разговора, чтобы выразить пожелания. Об этом он заявил на оперативном совещании в правительстве. Сэкономленные средства Радий Хабиров посоветовал потратить на детей.
На совещании в формате ВКС обсуждались результаты программы по ремонту подъездов. В этом году работы сделаны почти в 2200 подъездах, затраты составили 708 млн рублей. Подрядчики широко применяли продукцию местных производителей. 95 процентов установленных окон, входных дверей, поручней и 70 процентов почтовых ящиков сделали на территории Башкортостана.